 "గాడ్ ఆఫ్ వార్" ప్రకటన రాలేదు.. ఎన్టీఆర్ అభిమానుల నిరాశ | NTR Fans Disappointment with God of War Movie announcement not released
"గాడ్ ఆఫ్ వార్" ప్రకటన రాలేదు.. ఎన్టీఆర్ అభిమానుల నిరాశ

May 21 2026 11:41 PM | Updated on May 21 2026 11:41 PM

NTR Fans Disappointment with God of War Movie announcement not released

జూ. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు ఒక భారీ సర్‌ప్రైజ్‌ కోసం ఎదురుచూశారు. త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ నటించనున్న మైథలాజికల్ ప్రాజెక్ట్‌ "గాడ్ ఆఫ్ వార్" ను అధికారికంగా ప్రకటిస్తారని అందరూ భావించారు.  

అయితే, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ తరఫున నిర్మాత నాగవంశీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఆయన ఎక్స్‌ హ్యాండిల్‌లో మాత్రం ఎన్టీఆర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, "త్వరలోనే సెట్స్‌పై కలుద్దాం" అని పోస్టు పెట్టారు. అదే సమయంలో "డ్రాగన్ గ్లింప్స్" వీడియోను ట్యాగ్ చేశారు.  

ఈ పరిణామంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. పుట్టినరోజు నాడు "గాడ్ ఆఫ్ వార్" ప్రాజెక్ట్‌ ప్రకటిస్తారని ఆశించిన వారు, పదేపదే నాగవంశీ హ్యాండిల్‌ను తనిఖీ చేశారు. వందలాది పోస్టులు కూడా చేశారు. కానీ అధికారిక ప్రకటన మాత్రం రాలేదు.  

ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, డ్రాగన్ గ్లింప్స్ విడుదల సమయంలో మరో సినిమా ప్రకటించడం వల్ల కొత్త ప్రాజెక్ట్‌పై ఉన్న బజ్ తగ్గిపోతుందనే ఆలోచనతో నాగవంశీ వెనక్కు తగ్గినట్టు తెలుస్తోంది. అందుకే "గాడ్ ఆఫ్ వార్" ప్రాజెక్ట్‌ను మరో మంచి రోజున ప్రకటించాలని నిర్ణయించినట్టు టాక్‌ వినిపిస్తోంది.  

ఎన్టీఆర్ అభిమానులు మాత్రం పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ పెద్ద ప్రాజెక్ట్‌ ప్రకటించకపోవడం వల్ల నిరాశ చెందుతున్నారు.
 

