నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాథ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చైనా పీస్’. కమల్ కామరాజు, రఘుబాబు, రంగస్థలం మహేశ్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ సినిమా త్వరలో రిలీజ్ కానుంది. కార్తీక్ రోడ్రిగ్జ్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం నుంచి ‘ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్...’ అంటూ సాగే పాటని విడుదల చేశారు. దినేష్ కాకర్ల సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటని స్ఫూర్తి జితేందర్, హారిక నారాయణ్ పాడారు. ‘‘యునిక్ స్పై డ్రామాగా రూపొందిన మూవీ ‘చైనా పీస్’. కొత్త కాన్సెప్ట్, యాక్షన్, థ్రిల్, హ్యూమర్తో విడుదలైన టీజర్ మా సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది.
ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్
Oct 30 2025 1:28 AM | Updated on Oct 30 2025 1:28 AM
