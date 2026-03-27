 బాలకృష్ణకు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం | Nandamuri Balakrishna honoured with lifetime achievement award at IFFD 2026
బాలకృష్ణకు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం

Mar 27 2026 3:25 AM | Updated on Mar 27 2026 3:25 AM

Nandamuri Balakrishna honoured with lifetime achievement award at IFFD 2026

రేఖా గుప్తా , బాలకృష్ణ

‘ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆఫ్‌ ఢిల్లీ (ఐఎఫ్‌ఎఫ్‌డీ) 2026’ ఉత్సవాలు ఢిల్లీలో బుధవారం ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వేడుకల్లో బాలకృష్ణ ‘లైఫ్‌టైమ్‌ అచీవ్‌మెంట్‌’ (జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారం) అవార్డు అందుకున్నారు. 

ఐదు దశాబ్దాల కెరీర్‌లో చిత్ర పరిశ్రమకు ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తుగా ఈ అవార్డును అందించారు నిర్వాహకులు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా చేతుల మీదుగా బాలకృష్ణ ఈ పురస్కారాన్ని స్వీకరించారు. ఈ అవార్డు అందుకున్న బాలకృష్ణకు తెలుగు చలనచిత్ర నిర్మాతల మండలి గౌరవ కార్యదర్శులు టి. ప్రసన్న కుమార్, వైవీఎస్‌ చౌదరి ఓ ప్రకటన ద్వారా అభినందనలు తెలిపారు. 

