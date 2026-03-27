రేసు గుర్రం వస్తోంది

అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో ‘రేసు గుర్రం’ ఒకటి. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో శ్రుతీహాసన్ హీరోయిన్గా నటించారు. బ్రహ్మానందం, ప్రకాశ్రాజ్, రవికిషన్, శ్యామ్ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. బేబి భవ్య సమర్పణలో లక్ష్మీనరసింహ ప్రొడక్షన్స్పై నల్లమలుపు శ్రీనివాస్ (బుజ్జి), వెంకటేశ్వ రావు నిర్మించారు.
యాక్షన్, కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన ఈ సినిమా 2014 ఏప్రిల్ 11న విడుదలై హిట్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 8న అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజుని పురస్కరించుకుని క్రౌన్ మూవీస్ ద్వారా ‘రేసుగుర్రం’ సినిమాని అదే రోజు రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం ట్రైలర్ని విడుదల చేశారు మేకర్స్.