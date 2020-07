తమిళ హీరో ధనుష్‌ కోలీవుడ్‌లోనే కాకుండా టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌లోను మంచి నటుడిగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. ఇక ధనుష్‌లో నటుడితో పాటు కథకుడు, గాయకుడు, గీత రచయిత, దర్శకుడు, నిర్మాత ఉన్నారన్న విషయం తెలిసిందే. ఆయన నేడు (జూలై 28) 37వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా ధనుష్‌ అభిమానులు, పలువురు సినీ ప్రముఖులు సోషల్‌ మీడియాలో ఆయనకు బర్త్‌డే విషెష్‌ తెలియజేశారు. దీంతో ‘అసురన్‌’, ‘హ్యాపీ బర్త్‌డే ధనుష్‌’ హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌లు ట్విటర్‌లో ట్రెండింగ్‌ అవుతున్నాయి.

Happy birthday my bro @dhanushkraja ... to another fantastic year ahead 🤗😃

— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) July 28, 2020