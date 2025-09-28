 బాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ | Meenakshi Chowdhury Bollywood entry | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ

Sep 28 2025 12:50 AM | Updated on Sep 28 2025 12:50 AM

Meenakshi Chowdhury Bollywood entry

‘హిట్‌ 2, గుంటూరు కారం, లక్కీ భాస్కర్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ వంటి చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించి, స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా రాణిస్తున్నారు మీనాక్షీ చౌదరి. ఈ బ్యూటీ బాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఖరారైందని సమాచారం. జాన్‌ అబ్రహాం నటించనున్న హిందీ చిత్రం ‘ఫోర్స్‌ 3’లోని హీరోయిన్‌  పాత్ర కోసం మీనాక్షీ చౌదరిని ఎంపిక చేసిందట యూనిట్‌. భావ్‌ దులియా దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ చిత్రం షూటింగ్‌ ఈ నవంబరులో ప్రారంభం కానుంది. 

ఈ సినిమాలో మీనాక్షి  పాత్రకూ యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు ఉంటాయని, ఇందుకోసం ఆమె శిక్షణ తీసుకోనున్నారని తెలిసింది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రోడక్షన్‌ వర్క్స్‌ మొదలయ్యాయని, కొన్ని వర్క్‌షాప్స్‌ కూడా జరుగుతున్నాయని భోగట్టా. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది విడుదల చేయాలనుకుంటున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రి: శ్రీలలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 2

30 ఏళ్ల తర్వాత.. మూసీ మహోగ్రరూపం (ఫొటోలు)
photo 3

చిన్న పిల్లలా ఎంజాయ్.. అనసూయ మళ్లీ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

ఫెస్టివ్‌ వైబ్స్‌ : అందమైన ముస్తాబులో తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

తల్లయిన సింగర్ లిప్సిక.. కూతురు పుట్టింది (ఫొటోలు)

Video

View all
Scary Update Ahead Of India Vs PAK Asia Cup Final 1
Video_icon

హార్దిక్ అవుట్? బుమ్రా డౌట్? అతడే దిక్కు!
TVK Chief Vijay Strong Comments On DMK Party 2
Video_icon

పొత్తులపై మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చిన విజయ్
Bigg Boss 9 Telugu Sanjana Galrani Eliminated At Midnight 3
Video_icon

మిడ్ నైట్ ఎలిమినేషన్.. కార్నర్ చేసి పంపించారు!

YSRCP Leaders Given Strong Reply To Balakrishna Comments On Chiranjeevi 4
Video_icon

మెంటల్ ఫెలో.. చిరంజీవిని వాడు వీడు అంటావా
R Narayana Murthy Strong Counter To Balakrishna Comments 5
Video_icon

జగన్, చిరంజీవిపై బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలు.. సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన ఆర్ నారాయణ మూర్తి
Advertisement
 