OTT: టాప్‌ రేటింగ్‌ ఉన్న దెయ్యం మూవీ.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎక్కడంటే?

Sep 18 2025 4:46 PM | Updated on Sep 18 2025 5:07 PM

Malayalam Horror Movie Sumathi Valavu OTT Release Date Out

ఓటీటీలో మలయాళ సినిమాలకున్న క్రేజే వేరు. అయితే ఈసారి లవ్‌స్టోరీకి బదులుగా ఓ కామెడీ హారర్‌ మూవీ ఓటీటీ (OTT)లోకి రానుంది. ఆ సినిమాయే సుమతి వలవు (Sumathi Valavu Movie). ఇందులో అర్జున్‌ అశోకన్‌, సైజు కురుప్‌, గోకుల్‌ సురేశ్‌, మాళవిక మనోజ్‌, బాలు వర్గీస్‌ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. విష్ణు శశి శంకర్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. ఆగస్టు 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ హారర్‌ కామెడీ చిత్రం దాదాపు రూ.25 కోట్లు రాబట్టింది.

ఓటీటీలో హారర్‌ మూవీ
తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్‌ డేట్‌ ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్‌ 26 నుంచి జీ5లో ప్రసారం కానుందని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లోనూ సుమతి వలవు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మూవీలో హారర్‌, కామెడీతో పాటు మిస్టరీ, ఎమోషన్స్‌, థ్రిల్‌ కూడా ఉందని చిత్రయూనిట్‌ చెప్తోంది. ఐఎమ్‌డీబీలో ఈ సినిమా 7.7 రేటింగ్‌ దక్కించుకోవడం విశేషం. ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించడంతో దీనికి సీక్వెల్‌ కూడా ప్రకటించారు.

 

