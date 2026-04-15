 పడవలో ఫైట్‌ | Mahesh Babu Varanasi Movie Update: Varanasi Movie Fight Scene Leaked
పడవలో ఫైట్‌

Apr 15 2026 1:48 AM | Updated on Apr 15 2026 1:48 AM

Mahesh Babu Varanasi Movie Update: Varanasi Movie Fight Scene Leaked

గంగానదిలో శత్రువులతో వీరోచిత పోరాటం చేస్తున్నారు రుద్ర. విజువల్‌గా ఈ ఫైట్‌ ఏ లెవల్లో ఉంటుందనేది ‘వారణాసి’ సినిమాలో చూడొచ్చు. మహేశ్‌బాబు హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న టైమ్‌ ట్రావెల్‌ అండ్‌ యాక్షన్‌ అడ్వెంచరస్‌ సినిమా ‘వారణాసి’. ఈ సినిమాలో రుద్రగా, రాముడిగా మహేశ్‌బాబు ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నారు. మందాకినిగా ప్రియాంకా చోప్రా, విలన్‌ కుంభ పాత్రలో పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్, ఓ కీలక పాత్రలో ప్రకాశ్‌రాజ్‌ నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాలో ఓ కీలకమైన యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు మేకర్స్‌.

గంగానదిలో పడవలో ప్రయాణిస్తుండగా శత్రువులతో హీరో చేసే ఫైట్‌ ఇది. ఈ ఫైట్‌ సీక్వెన్స్‌లో మహేశ్‌బాబు పాల్గొంటున్నారు. ఈ షెడ్యూల్‌ తర్వాత ‘వారణాసి’ టీమ్‌ విదేశాలకు వెళుతుందట. ఈ సంగతి ఇలా ఉంచితే... ఈ ఫైట్‌ సీక్వెన్స్‌ గురించి చిన్న వీడియో లీకై, సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ లీక్స్‌ పట్ల మహేశ్‌బాబు అభిమానులు కాస్త ఆందోళన చెందుతున్నారు. గతంలోనూ ‘వారణాసి’ షూట్‌కి సంబంధించిన విజువల్స్‌ లీకైన సంగతి గుర్తుండే ఉంటుంది. కేఎల్‌ నారాయణ, ఎస్‌ఎస్‌ కార్తికేయ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌ 7న విడుదల కానుంది.

సూపర్ స్టార్ బాటలో మహేశ్ బాబు.. ఫ్యామిలీతో ఫారిన్‌ ట్రిప్స్ (ఫోటోలు)
తమిళ న్యూఇయర్ స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇలా (ఫొటోలు)
రుక్మిణి వసంత్ రాజస్థాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
#SRHvsRR మ్యాచ్‌.. ఉప్పల్ స్టేడియంలో అందమైన భామల సందడి (ఫొటోలు)
నాగశౌర్య 'బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

సీఎం పదవికి నితీశ్ కుమార్ రాజీనామా
ప్రపంచంలోనే వర్షం వస్తే నీళ్లు ఎత్తిపోసే ఏకైక రాజధాని అమరావతి
మహిళను 6 సార్లు కత్తితో పొడిచిన రాక్షసుడు..
సీఎం రేసులో కీలక నేతలు
ఆపని చేస్తే ఎప్పుడూ చూడని ఉద్యమం చూపిస్తాం, కేంద్రానికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
