హీరో సుధీర్‌ బాబు, కృతిశెట్టి జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి'. ఇంద్రగంటి మోహన్‌కృష్ణ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సుధీర్‌ బాబు, మోహనకృష్ణ ఇంద్రగంటి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూడో ప్రేమకథా చిత్రమిది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌, టీజర్‌, పాటలకు పాజిటివ్‌ బజ్‌ క్రియేట్‌ కావడంతో సినిమాపై మరిన్ని అంచనాలు పెరిగాయి. ఇక సెప్టెంబర్‌ 16న ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో తాజాగా చిత్ర ట్రైలర్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మహేశ్‌ మాట్లాడుతూ.. ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి మూవీ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. కామెడీ, లవ్‌, ఎమోషన్స్‌తో మలిచిన ఈ ట్రైలర్‌ చూస్తుంటే ఈ సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండేట్టుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ మూవీ హీరోహీరోహీరోయిన్లు సుధీర్ బాబు, కృతి శెట్టి, డైరెక్టర్‌ ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణలతో పాటు చిత్రబృందానికి మహేశ్‌ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ట్వీట్ చేశారు.

Happy to launch the trailer of #AaAmmayiGurinchiMeekuCheppali...looks like an interesting one! All the best to @isudheerbabu @IamKrithiShetty, #MohanaKrishnaIndraganti and the entire team!https://t.co/fGU4r3CraX@MythriOfficial @benchmarkstudi5

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 5, 2022