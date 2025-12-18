 సినిమా వైఫల్యంతో నటన మానేయాలనుకున్నా: నవదీప్ | Love Mouli film failure after Navdeep wanted to quit acting | Sakshi
సినిమా వైఫల్యంతో నటన మానేయాలనుకున్నా: నవదీప్

Dec 18 2025 9:11 AM | Updated on Dec 18 2025 9:11 AM

Love Mouli film failure after Navdeep wanted to quit acting

టాలీవుడ్‌ నటుడు నవదీప్ కథానాయకుడిగా భారీ అంచనాలతో నటించిన చిత్రం లవ్‌ మౌళి.. గతేడాదిలో విడుదలైన ఈ చిత్రం డిజాస్టర్‌గ నిలిచింది. అవనీంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో ఫంకూరీ గిద్వానీ హీరోయిన్‌గా నటించింది. సుమారు ఏడాది తర్వాత ఈ మూవీ ఫలితం గురించి నవదీప్‌ రియాక్ట్‌ అయ్యారు.  ఈ చిత్రం రిజల్ట్‌ తనను  భావోద్వేగ స్థాయిలో తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిందని ఆయన  అన్నారు.

లవ్‌ మౌళి సినిమా వైఫల్యాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ.. నవదీప్‌ ఇలా అన్నారు.  'ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పేలవమైన ప్రదర్శన ఇవ్వడంతో నన్ను బాగా కుంగతీసింది. చాలా కష్టపడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాం. నాపై ఈ మూవీ ఫలితం తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది కూడా.. విడుదల తర్వాత వచ్చిన టాక్‌తో నిరాశ చెందాను. దానిని తట్టుకోవడం చాలా కష్టమనిపించింది. నా జీవితంలో చాలా బాధాకరమైన అనుభవంగా అది మిగిలిపోతుంది. 

ఈ సినిమా విడుదల తర్వాత కొంతకాలం పరిశ్రమకు దూరంగా ఉన్నాను. పెర్త్‌లోని నా సోదరి ఇంట్లో దాదాపు మూడు నెలలు ఉన్నాను. ఇక​ నటనను పూర్తిగా మానేయాలని కూడా భావించాను.  అయితే, సమయం అన్నీ మార్చేస్తుంది. కొంత కాలం తర్వాత తిరిగి ప్రయత్నాం చేయాలనిపించింది. అలా ధండోరా మూవీతో ప్రేక్షకుల వద్దకు మళ్లీ వస్తున్నాను.' అని నవదీప్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు.
 

