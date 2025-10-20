 బిగ్‌బాస్ వేదికపై మ్యారేజ్‌ డే.. స్టార్‌ హీరో భార్య ఎమోషనల్! | Kichcha Sudeep And Wife Priya Celebrated Their 25th Marriage Anniversary In Bigg Boss Kannada 12 Show, Video Went Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss: బిగ్‌బాస్ వేదికపై మ్యారేజ్‌ డే.. స్టార్ హీరో భార్య ఎమోషనల్!

Oct 20 2025 9:20 PM | Updated on Oct 20 2025 9:20 PM

Kichcha Sudeep and wife Priya celebrate 25 years of marriage on Bigg Boss

శాండల్‌వుడ్ హీరో కిచ్చా సుదీప్‌ ప్రస్తుతం బిగ్‌బాస్ (Bigg Boss) రియాలిటీ షోకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. కన్నడలో ఈ ఏడాది సీజన్-12 నడుస్తోంది. ఈ రియాలిటీ షోపై ఇటీవల వివాదం మొదలైంది. రెండు రోజుల పాటు మూసేసిన ఈ షోను మళ్లీ ప్రారంభించారు అయితే ఈ ఏడాది రియాలిటీ షో కిచ్చా సుదీప్‌కు మరింత స్పెషల్‌గా నిలిచింది. ఈ ఆదివారం జరిగిన ఎపిసోడ్‌లో సుదీప్ తన పెళ్లి రోజును సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. 

తన భార్య ప్రియతో 24 ఏళ్ల తమ వివాహ జీవితాన్ని గ్రాండ్‌గా జరుపుకున్నారు. బిగ్ బాస్ వేదికపై కిచ్చా సుదీప్ సతీమణి ప్రియా ఎమోషనలయ్యారు. సుదీప్ హోస్ట్‌గా తిరిగి రావాలనే నిర్ణయం వెనక ప్రియా ప్రోత్సాహం ఉందని సుదీప్ తండ్రి వెల్లడించారు. ఈ మాటలకు ప్రియ భావోద్వేగానికి గురైంది. దాదాపు దశాబ్దం తర్వాత ప్రియ మొదటిసారిగా సుదీప్‌తో కలిసి వేదికపై కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా శివ రాజ్‌కుమార్, నాగార్జున, శ్రీమురళి, ధనంజయ, రమేష్ అరవింద్  లాంటి శాండల్‌వుడ్‌ ప్రముఖులు ఈ జంటకు వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

diwali 2025 : అదిరిపోయిన సెలబ్రిటీల దివాలీ వేడుక
photo 2

టాలీవుడ్ ముద్దుగుమ్మల దీపావళి సెలబ్రేషన్స్.. ఫోటోలు
photo 3

మతాబులా వెలిగిపోతున్న భూమి పడ్నేకర్‌ ఫెస్టివ్‌ లుక్‌ చూశారా.
photo 4

Diwali 2025: బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీల దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

పింక్‌ బాల్‌ ఈవెంట్‌ : ష్యాషన్‌తో మెస్మరైజ్‌ చేసిన తల్లీ కూతుళ్లు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Tweet On Diwali Festival In Chandrababu Govt 1
Video_icon

చంద్రం పాలనలో వెలుగులు లేని దీపావళి
Prabhas vs Shahrukh Khan Box Office War 2
Video_icon

కింగ్ కాంగ్ VS రెబల్ స్టార్.. పాన్ ఇండియా దద్దరిల్లాల్సిందే
YSRCP ZPTC Nookaraju Killed In Alluri Sitarama Raju District 3
Video_icon

YSRCP ZPTC దారుణ హత్య
DGP Shivadhar Reddy Key Statement Over Rowdy Sheeter Riyaz Encounter 4
Video_icon

రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ పై DGP కీలక ప్రకటన..
Ram Charan Big Plan On Multistarrer Movie 5
Video_icon

చిరుతో రామ్ చరణ్ మరో భారీ ప్లాన్..
Advertisement
 