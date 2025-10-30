 కాంతార చాప్టర్-1.. పాన్ ఇండియా కాదు.. పాన్ ‍వరల్డ్‌ మూవీ! | Kantara Chapter 1 released in another country laguage trailer goes viral | Sakshi
Kantara Chapter 1: ఇంగ్లీష్ మాత్రమే కాదు.. ఆ దేశ భాషలోనూ కాంతార చాప్టర్-1

Oct 30 2025 4:05 PM | Updated on Oct 30 2025 6:14 PM

Kantara Chapter 1 released in another country laguage trailer goes viral

రిషబ్ శెట్టి కాంతార చాప్టర్‌-1 (Kantara Chapter1) బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. తొలి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో వసూళ్లపరంగా అదిరిపోయే కలెక్షన్స్ సాధించింది. ఇప్పటికే కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో కేజీఎఫ్‌-2 తర్వాత అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూవీగా రికార్డ్‌ సృష్టించింది. ఈ క్రమంలోనే విక్కీ కౌశల్‌ మూవీ ఛావాను అధిగమించింది. ఇప్పటికే రూ.800 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టిన ఈ ప్రీక్వెల్‌.. ఈ ఏడాదిలో అత్యధిక కలెక్షన్స్‌ రాబట్టిన మొదటి సినిమాగా నిలిచింది.


అయితే ఈ మూవీని కేవలం ఇండియన్‌ భాషల్లో మాత్రమే కాకుండా ఇంగ్లీష్‌లోనూ రిలీజ్‌ చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. తాజాగా మరో దేశానికి చెందిన భాషల్లో కాంతార చాప్టర్-1ను విడుదల చేస్తున్నారు. స్పానిష్‌ భాషలోనూ ఈ మూవీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. తాజాగా స్పానిష్ భాషలో కాంతార చాప్టర్-1 ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈనెల 31న కాంతార చాప్టర్-1 థియేటర్లలో సందడి చేయనుందని ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేశారు మేకర్స్.
 

 

