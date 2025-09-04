మంచు విష్ణు (Manchu Vishnu) నటించిన 'కన్నప్ప' (Kannappa) సెప్టెంబర్ 4న ఓటీటీలోకి రానుందని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే, నేడు స్ట్రీమింగ్కు రాకపోడంతో నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. చివరిక్షణంలో చిత్ర యూనిట్ ఇచ్చిన ట్విస్ట్కు షాక్ అవుతున్నారు. ముకేశ్ కుమార్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూన్ 27న విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో ప్రభాస్, మోహన్లాల్, అక్షయ్కుమార్ వంటి స్టార్స్ నటించారు. భారీ అంచనాలతో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద అనుకున్నంత రేంజ్లో మెప్పించలేకపోయింది.
'కన్నప్ప' సెప్టెంబర్ 4నుంచి స్ట్రీమింగ్కు రానున్నట్లు సోషల్మీడియా ద్వారా మంచు విష్ణు ప్రకటించారు. అయితే, ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్లో అందుబాటులోకి రాలేదు. దీంతో కారణాలు ఏంటి అంటూ నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ మూవీ ఢీల్ విషయంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు జరిగాయా అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కారణం ఏమై ఉంటుందని ఓటీటీ అభిమానులు భావిస్తున్నారు. మరి ఈ సినిమా ఎప్పుడు నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుందో చూడాలి.