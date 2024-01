ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేయడంలో ముందువరుసలో ఉంటాడు మలయాళ మెగాస్టార్‌ మమ్ముట్టి. ఆరు పదుల వయసులో విభిన్న కథాంశాలను సెలక్ట్‌ చేసుకుంటూ ప్రేక్షక, సినీ ప్రియులను అలరిస్తున్నాడు. ఇటీవల ఈయన నటించిన ప్రయోగాత్మక సినిమా 'కాదల్‌: ది కోర్‌'. జియో బేబి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో జ్యోతిక హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఇందులో మమ్ముట్టి స్వలింగ సంపర్కుడి(గే)గా కనిపిస్తాడు.

దీంతో విడుదలకు ముందు ఈ సినిమాపై వివాదాలు చుట్టుముట్టాయి. ఈ సినిమా కథ హోమో-సెక్సువాలిటీని ప్రోత్సహించేలా ఉందంటూ కువైట్‌, ఖతార్‌ దేశాలు కాదల్‌: ది కోర్‌ చిత్రాన్ని బ్యాన్‌ చేశాయి. అయితే ఈ విమర్శలను దాటుకుంటూ నవంబర్‌ 23న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ మూవీ ఘనవిజయం సాధించింది.

తాజాగా ఈ మూవీ సైలెంట్‌గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇక్కడే చిన్న ట్విస్ట్‌ ఉంది. ప్రైమ్‌ వీడియోలో అందుబాటులోకి అయితే తెచ్చారు కానీ దీన్ని ఫ్రీగా చూసే వీల్లేదు. ఈ మూవీ చూడాలంటే అద్దె చెల్లించాల్సిందే! ప్రస్తుతానికి అద్దె ప్రాతిపదికన ఓటీటీలో రిలీజ్‌ చేశారు. మరి ఉచితంగా ఎప్పుడు అందుబాటులోకి తెస్తారో చూడాలి!

#KaathalTheCore available for Rental in AMAZON PRIME. pic.twitter.com/E3c2ypE8j5

— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) January 4, 2024