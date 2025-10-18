గతేడాది దీపావళికి ‘క’ చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న కిరణ్ అబ్బవరం..ఈ సారి ‘కె-ర్యాంప్’ అంటూ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో యుక్తి తరేజా హీరోయిన్గా నటించింది.ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హాస్య మూవీస్, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్ బ్యానర్ల మీద రైజింగ్ ప్రొడ్యూసర్ రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం నేడు(అక్టోబర్ 18) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్తో పాటు పలు చోట్ల ఫస్ట్డే ఫస్ట్ షో పడిపోయింది. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తున్నారు. ‘కె-ర్యాంప్’ ఎలా ఉంది? కిరణ్ ఖాతాలో మరో హిట్ పడిందా లేదా ? తదితర అంశాలను ఎక్స్లో చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చదివేయండి.
ఎక్స్లో కె-ర్యాంప్ చిత్రానికి మిక్స్డ్ టాక్ వినిస్తుంది. సినిమా బాగుందని, కిరణ్కి భారీ విజయం సాధించిందని కొంతమంది అంటుంటే.. బాగోలేదని మరికొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు.
#KRamp Review : A Good Festive Fun filled Entertainer - 3/5 💥💥💥
Youth Star ⭐️ @Kiran_Abbavaram RAMPAGE TIMING with one man show totally 👍🔥❤️🔥 Mass Center audience ki eyyite eye feast 🤩🙌💥#KiranAbbavaram #JainsNani
Director @JainsNani presented second half so superbly… pic.twitter.com/vsMkne6yP0
— Telugu Cult 𝐘𝐓 (@Telugu_Cult) October 18, 2025
ఈ పండక్కి మంచి ఫన్ ఎంటర్టైనర్ సినిమా ఇది. ఈ మూవీకి కిరణ్ వన్మ్యాన్ షో. మాస్ సెంటర్ ఆడియన్స్ సినిమా బాగా ఎక్కేస్తుంది. సెకండాఫ్ని దర్శకుడు బాగా డీల్ చేశాడు. డైలాగ్స్ మరో ప్రధాన బలం’ అంటూ ఓ నెటిజన్ 3 రేటింగ్ ఇచ్చాడు.
A good overall watch
Family entertainer 👌
Second half pub scene 😂😂
Ee #Diwali kuda needhey @Kiran_Abbavaram #KRamp #KrampReview https://t.co/mwsuneMLhA
— Karthik Chowdary (@KChowdaryyy) October 18, 2025
ఓవరాల్గా సినిమా బాగుంది.ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇది. సెకండాఫ్ పబ్ సీన్ బాగుంది. ఈ దిపావళి కూడా కిరణ్ అబ్బవరందే అంటూ మరో నెటిజన్ రాసుకొచ్చాడు.
#KRamp A Silly, Outdated Film that’s Over the Top from Start to Finish!
The film follows a very simple story with a routine to the core screenplay that we’ve seen countless times before. This might have worked for a genre that aims purely to entertain, but here the comedy and…
— Venky Reviews (@venkyreviews) October 18, 2025
ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు ఓవర్ ది టాప్గా ఉండే ఒక సిల్లీ చిత్రమిది. ఇలాంటి కథలను మనం చాలా వరకు చూశాం. కేవలం వినోదాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. అయితే క్రింజ్గానే అనిపిస్తుంది. కొన్ని కామెడీ సీన్లను దర్శకుడు బాగా డీల్ చేశాడు. మిగిలి రచన పేలవంగా ఉంది అంటూ ఓ నెటిజన్ 2 రేటింగ్ మాత్రమే ఇచ్చాడు.
Done with my show, good 2nd half followed..!! Disorder characterization scenes comedy worked in parts. Kumar abbavaram steals the show from scene 1 except during father sentiment. Climax is just good. Overall a decent entertainer. 2.5/5 #KRamp
— Peter Reviews (@urstrulyPeter) October 17, 2025
#KRamp LOUD MASS ENTERTAINER
What team promised is Completly Fulfilled👍, Okayish 1st half followed by Very good 2nd half🌟
Introduction 🔥🔥, 2nd half Some comedy scenes🔥.
Good film for @Kiran_Abbavaram
After #KA
MASSSY ENTERTAINER
DIWALI WINNER 🏆
🌟🌟🌟/5
— tolly_wood_UK_US_Europe (@tolly_UK_US_EU) October 18, 2025
#KRamp
Except for a couple of sequences in the second half nothing is interesting. Outdated story,Unwanted songs, Predictable screenplay and those comedy scenes 🙏 Forget about music. No emotional depth except climax sequence. @ItsActorNaresh and @vennelakishore are the saviours.
— Vaishu Mahadevan (@VaishuMahadeva2) October 17, 2025
Second half >>>
Full tooo Fun 😂🔥
Fully entertainment Bomma
3.25/5 - #KRamp https://t.co/9a8mqTUMc5
— let's x Cinematica (@letsxCinematica) October 17, 2025