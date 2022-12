ప్రముఖ నటుడు చలపతిరావు హఠాన్మరణం పట్ల హీరో జూ.ఎన్టీఆర్‌ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశాడు. ప్రస్తుతం ఆయన అమెరికాలో ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ..చలపతి రావు గారి అకాల మరణం నన్ను ఎంతగానో కలచివేసిందన్నారు. ‘మీరు మరణించారనే వార్త జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం.. ‘లే బాబాయ్‌..లే’ అంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

ట్విటర్‌ వేదికగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలియచేశారు. ‘చలపతి రావు గారి అకాల మరణం నన్ను ఎంతగానో కలచివేసింది. నందమూరి కుటుంబం ఇవాళ ఒక కుటుంబ సభ్యుడిని కోల్పోయింది. తాత గారి రోజుల నుంచి మా కుటుంబానికి అత్యంత ఆప్తుడైన చలపతి రావు గారి మృతి మా అందరికీ తీరని లోటు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని నా ప్రార్ధన’ అని ఎన్టీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. కాగా, ఆది సినిమాలో ఎన్టీఆర్‌, చలపతిరావు కలిసి నటించిన సంగతి తెలిసిందే.

.@tarak9999 Video Call to Ravi Babu due to Sudden demise of #ChalapathiRao garu :)

May his soul Rest In Peace 🙏 pic.twitter.com/PuOmNfWOFi

