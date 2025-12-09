టాలీవుడ్ హీరోలకు జపాన్లో ఫ్యాన్స్ భారీగానే ఉన్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను కలిసేందుకు ఒక యువతి ఏకంగా జపాన్ నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా రామ్ చరణ్ (Ram Charan)పై అభిమానం పెంచుకున్న కొందరు జపాన్ ఫ్యాన్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చరణ్ వారందరినీ ఇంటికి పిలిపించి మాట్లాడారు. వారందరితో కొంత సమయం పాటు ఆయన సరదాగా గడపడమే కాకుండా ఫోటోలు దిగారు. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా చూశామని చాలాబాగా నచ్చిందని వారు చెప్పారు. అయితే, వారందరూ కూడా పెద్ది సినిమా టీషర్ట్స్ వేసుకుని కనిపించి మెప్పించారు. వారి అభిమానానికి చరణ్ ఫిదా అయ్యారు. వారందరికీ ఆటోగ్రాఫ్లు ఇచ్చారు.
Ram Charan is one of the few Telugu heroes who enjoys strong fandom in Japan. Today, he met fans who travelled all the way from Japan to see him and spent quality time with them.#Peddi #RamCharan pic.twitter.com/qK6rvh8Ald
— Telugu Chitraalu (@CineChitraalu) December 8, 2025
Dream for Other Heros
Japan God #RamCharan 🇯🇵🛐🔥 !! pic.twitter.com/IzObh6k1ZO
— Perfect Wala (@Perfectwala5) December 8, 2025