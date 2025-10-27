 AI Film Hackathon: ఏఐ సినిమాలకు పోటీ.. | India Biggest AI Film Hackathon Details | Sakshi
AI Film Hackathon: దేశంలో తొలిసారి ఏఐ సినిమాలకు పోటీ

Oct 27 2025 3:14 PM | Updated on Oct 27 2025 3:14 PM

India Biggest AI Film Hackathon Details

యాక్టింగ్‌, షూటింగ్‌, మ్యూజిక్‌, ఎడిటింగ్‌, వీఎఫ్‌ఎక్స్‌, పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌.. ఇలా అన్నీ ఏఐ (Artificial Intelligence) చూసుకుంటోంది. అవును, హీరోహీరోయిన్లతో పనే లేకుండా కేవలం ఏఐను వాడుకుని సినిమాలు తీస్తున్నారు. అలాంటి సినిమాలకు ఓ పోటీ కూడా పెట్టారు. అదే ఏఐ హాకథాన్‌. దేశంలో తొలిసారి ఈ ఏఐ హాకథాన్‌ జరుగుతోంది. ముంబైలో అక్టోబర్‌ 31 నుంచి నవంబర్‌ 2 వరకు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. 

ఈ హాకథాన్‌లో 50 మంది క్రియేటర్స్‌ పాల్గొననున్నారు. వీరు విడివిడిగా లేదా జట్లుగా తయారై ఏఐ టూల్స్‌ ఉపయోగించి షార్ట్‌ ఫిలింస్‌ రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. పోటీ చివరిరోజు ఈ సినిమాలను ప్రదర్శించి విజేతలను ప్రకటిస్తారు. విజేతలకు రూ.10 లక్షల ప్రైజ్‌మనీ ఉంటుంది. అమెరికా వంటి దేశాల్లో ఇలాంటి ఏఐ ఈవెంట్స్‌ తరచూ జరుగుతూ ఉంటాయి.

