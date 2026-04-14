 'ధురంధర్‌-2' హిట్‌ రీమిక్స్‌ వీడియో సాంగ్‌ విడుదల | HUM PYAAR KARNE WALE Full Video Song Out From Dhurandhar The Revenge | Sakshi
'ధురంధర్‌-2' హిట్‌ రీమిక్స్‌ వీడియో సాంగ్‌ విడుదల

Apr 14 2026 1:17 PM | Updated on Apr 14 2026 1:37 PM

HUM PYAAR KARNE WALE Full Video Song Out From Dhurandhar The Revenge

బాలీవుడ్‌ నటుడు రణవీర్ సింగ్- దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్‌ కాంబినేషన్‌ సినిమా ధురంధర్‌-2.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సుమారు రూ. 1800 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్‌ రాబట్టింది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి వివాదస్పదమైన రీమిక్స్‌ సాంగ్‌ వీడియో వర్షన్‌ను విడుదల చేశారు. ధురంధర్‌-2 సంగీత దర్శకుడు శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్ కంపోజ్ చేసిన ‘హమ్ ప్యార్ కర్నే వాలే’ (Hum Pyar Karne Wale) సాంగ్‌ బాగా వైరల్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈ సాంగ్‌ త్రిదేవ్‌(1989) చిత్రంలోని పాటనే రీమిక్స్‌ చేశారని త్రిమూర్తి ఫిల్మ్స్‌  ఆరోపిస్తూ కోర్టులో దావా వేసింది. ఈ సాంగ్‌కు సంబంధించిన పూర్తి హక్కులు తమ వద్దే ఉన్నాయని తెలిపింది.  ప్రస్తుతం తుది తీర్పు కోసం వేచి చూస్తున్నారు.
 

