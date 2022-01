Hero Srikanth Tested Positive For Covid-19: ప్రముఖ నటుడు శ్రీకాంత్‌ కోవిడ్‌ బారిన పడ్డారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆయనే ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. 'స్వల్ప లక్షణాలు కనిపించాయి. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ నాకు కరోనా వచ్చింది. గత కొన్ని రోజులుగా నన్ను కలిసిన వారంతా టెస్టులు చేయించుకోవాలి' అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. కాగా దేశంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు కోవిడ్‌ బారిన పడిన సంగతి తెలిసిందే.

మెగాస్టార్‌ చిరంజీవికి సైతం కరోనా పాజిటివ్‌ అని నిర్థారణ అ‍య్యింది. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే.. రీసెంట్‌గా అఖండతో సూపర్‌ విలన్‌గా ప్రశంసలు అందుకున్న శ్రీకాంత్‌ పునీత్‌ రాజ్‌కుమార్‌ నటించిన జేమ్స్‌లో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Dear Friends,

I’ve tested positive for COVID-19 despite taking the necessary precautions. Some symptoms have been observed from the past couple of day.

I request all those who came in contact with me to get tested and closely check up on any symptoms.

— SRIKANTH MEKA (@actorsrikanth) January 26, 2022