కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో ధనుష్‌ సార్ సినిమాతో టాలీవుడ్‌కు ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా రేపు(ఫిబ్రవరి17)న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌, పాటలకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది.

ఇప్పటికే సెన్సార్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో నితిన్‌ మూవీ టీంకు బెస్ట్‌ విషెస్‌ తెలిపారు. ధనుష్‌కు టాలీవుడ్‌కు స్వాగతం అంటూ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. కాగా ఈ సినిమాలో ధనుష్‌ సరసన సంయుక్త మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించిన సంగతి తెలిసిందే. జీవి ప్రకాష్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.



#SIR In cinemas, From Tomorrow!Hearing great things about the film already👏👏 Congrats to my dear Swami #VenkyAtluri & Grand Welcome to @dhanushkraja garu to Telugu. My heartfelt wishes to my hattrick producer @vamsi84 n @sitharaents , each and everyone from the Team #Sir pic.twitter.com/HcYFzxydrt

— nithiin (@actor_nithiin) February 16, 2023