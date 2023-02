మెగా ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌ న్యూస్‌. మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా గీతా ఆర్ట్స్‌ అధినేత అల్లు అరవింద్‌ మెగా ఫ్యాన్స్‌కి సర్‌ప్రైజ్‌ అందించనున్నారు. చరణ్‌ కెరీర్‌లో మైలురాయిగా నిలిచిన చిత్రం ‘మగధీర’. 2009లో విడుదలైన ఈ చిత్రం ఆల్ టైం ఇండస్ట్రీ హిట్ అనిపించుకుంది. 13 ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి ఈ చిత్రం బాక్సాఫీసు వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టించడానికి సిద్దమవుతుంది. ఈ సినిమాను రిరిలీజ్‌ చేసేందుకు గీతా ఆర్ట్స్‌ ప్లాన్ చేస్తోంది. మార్చి 27న రామ్‌ చరణ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా మగధీర చిత్రాన్ని రిరిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు తాజాగా గీతా ఆర్ట్స్‌ అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చింది.

కాగా మెగా తనయుడిగా చిరుత సినిమాతో సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన చరణ్‌ తన రెండవ సినిమా మగధీరతోనే ప్రత్యేక ఇమేజ్‌ను క్రియేట్‌ చేసుకున్నాడు. గీతా ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్లో అల్లు అరవింద్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రాని దర్శకుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన సంగతి తెలిసిందే. నిర్మాతలకు మూడింతల లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన ఈ సినిమాను చరణ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా అల్లు అరవింద్‌ రిరిలీజ్‌ చేసి మెగా ఫ్యాన్స్‌కి ట్రీట్‌ ఇవ్వబోతున్నారు. ఇందులో చరణ్‌ పోషించిన కాలభైరవ పాత్రకు విపరీతమైన ప్రేక్షక ఆదరణ దక్కింది. ఈ సినిమాలో రామ్‌ చరణ్‌కు జోడిగా కాజల్‌ అగర్వాల్‌ నటించింది.

