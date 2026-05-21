చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఇక శుక్రవారం వచ్చిందంటే చాలు కొత్త సినిమాల హడావుడి ఎప్పటిలాగే ఉంటుంది. ఈ గురువారమే మోహన్ లాల్ దృశ్యం-3 థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. ఈ ఫ్రైడే చిన్న సినిమాలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి. ఈ వారంలో చూస్తే నందు, అవికా గోర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన అగ్లీ స్టోరీ, రమణి కళ్యాణం, ఫస్ట్ టైమ్, పురుషః లాంటి టాలీవుడ్ చిత్రాలు థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాయి.
ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే ఈ ఫ్రైడే దురంధర్ అన్కట్ వర్షన్ కూడా వచ్చేస్తోంది. దీంతో పాటు హిందీ సినిమా సిస్టమ్, మధువిదు లాంటి మలయాళ సినిమా కాస్తా ఆసక్తి పెంచుతున్నాయి. అంతేకాకుండా పలు బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ఈ శుక్రవారమే సందడి చేయనున్నాయి. మరి ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.
నెట్ఫ్లిక్స్..
లేడీస్ ఫస్ట్(హాలీవుడ్ సినిమా)- మే 22
దిస్ ఈజ్ నోటా టెస్ట్(హాలీవుడ్ మూవీ)- మే 22
మేటింగ్ సీజన్.. సీజన్ 1(హాలీవుడ్ సిరీస్)- మే 22
దురంధర్(అన్కట్ వర్షన్)- మే 22
గబ్బీస్ డాల్హౌస్(హాలీవుడ్ మూవీ)- మే 22
గోట్(యానిమేషన్ మూవీ)- మే 24
బ్యాడ్ థాట్స్- సీజన్ 2- మే 24
అమెజాన్ ప్రైమ్-
సిస్టమ్(బాలీవుడ్ సినిమా)- మే 22
ది బ్రైడ్(హాలీవుడ్ మూవీ)- మే 22
సన్ నెక్ట్స్..
బీష్మార్(మలయాళం సినిమా)- మే 22
శేష 2016(కన్నడ సినిమా)- మే 22
జియో హాట్స్టార్..
స్కై ప్లస్ మెడ్ సీజన్ 4(హాలీవుడ్ సిరీస్)- మే 22
దురంధర్(అన్కట్ వర్షన్)- మే 22
జీ5
వారెంట్ ఫ్రమ్ ది వరల్జ్ ఆప్ విలంగ్(తమిళ సిరీస్)- మే 22
మేము కాపులం(తెలుగు సిరీస్)- మే 22
సత్రంగి బద్లే కా ఖేల్(హిందీ సినిమా)- మే 22
సోనీలివ్..
మధువిదు(మలయాళ సినిమా)- మే 22
లయన్స్ గేట్ ప్లే..
పండప్లాన్ ది మ్యాజికల్ ట్రైబ్(హాలీవుడ్ మూవీ)- మే 22
ఎంఎక్స్ ప్లేయర్..
వు ఈజ్ యువర్ గైనాక్?- సీజన్ 2(బాలీవుడ్ సిరీస్)- మే 22