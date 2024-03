మెగాస్టార్‌ చిరంజీవికి అంతటా అభిమానులే! ఇండస్ట్రీలో కూడా ఆయన్ను ఆరాధించేవారు ఎంతోమంది! వారిలో హీరో శ్రీకాంత్‌ ఒకరు. మెగాస్టార్‌ను అన్నయ్య అని పిలుస్తూ ఉంటాడు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన శంకర్‌ దాదా ఎంబీబీఎస్‌, శంకర్‌దాదా జిందాబాద్‌ చిత్రాలు ఎంతలా సూపర్‌ డూపర్‌ హిట్‌ అయ్యాయో అందరికీ తెలిసిందే! ఈ సినిమాల తర్వాత ఈ అన్నదమ్ములు మరింత క్లోజయ్యారు.

ఈరోజు(మార్చి 23న) శ్రీకాంత్‌ బర్త్‌డే.. అది గుర్తుపెట్టుకుని మరీ చిరంజీవి స్వయంగా అతడి ఇంటికి వెళ్లి శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. అంతేనా? స్వయంగా కేక్‌ కట్‌ చేయించి తినిపించాడు. కేక్‌ మీద హ్యాపీ బర్త్‌డే శ్రీకాంత్‌.. లవ్‌ ఫ్రమ్‌ అన్నయ్య అని రాయించడం హైలైట్‌గా మారింది. తర్వాత శ్రీకాంత్‌ ఫ్యామిలీతో కాసేపు సరదాగా గడిపాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

The Dada-ATM combo was clicked as the Mega Star @KChiruTweets visited @actorsrikanth 's home to celebrate the actor’s birthday! 😍😍#Chiranjeevi #MegastarChiranjeevi #ActorSrikanth #RoshanMeka pic.twitter.com/MDrO1YwxCc

— Dileep Kumar (@chirufanikkada1) March 23, 2024