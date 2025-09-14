 బిగ్‌బాస్ సీజన్-9 డేట్ వచ్చేసింది.. హోస్ట్‌గా ఆ స్టార్‌ హీరోనే! | Bigg Boss Tamil 9 to premiere Date Revealed with Vijay Sethupathi host | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss Season 9: బిగ్‌బాస్ సీజన్-9 డేట్ వచ్చేసింది.. హోస్ట్‌గా మళ్లీ ఆయనే!

Sep 14 2025 5:16 PM | Updated on Sep 14 2025 5:57 PM

Bigg Boss Tamil 9 to premiere Date Revealed with Vijay Sethupathi host

బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోకు ఆడియన్స్‌లో ఉన్న క్రేజ్‌తో అన్ని భాషల్లో సక్సెస్‌గా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే హిందీ, తెలుగు భాషల్లో ఈ రియాలిటీ షో ప్రారంభమైంది. తెలుగులో సెప్టెంబర్‌ 7న గ్రాండ్‌గా మొదలైంది. ఇప్పుడు తమిళ ప్రియులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. అక్కడ తమిళ బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌-9 కావడం మరో విశేషం.

ఈ సీజన్‌ను వచ్చే నెల ఐదో తేదీ నుంచి ప్రారంభిస్తున్నట్లు మేకర్స్ రివీల్ చేశారు. ఈ మేరకు స్పెషల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ సీజన్‌కు కూడా స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతి హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న బుల్లితెర ప్రియులకు మేకర్స్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. బిగ్‌బాస్‌ సీజన్ -7 తర్వాత కమల్ హాసన్ తప్పుకోవడంతో విజయ్‌ సేతుపతి హోస్ట్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ రియాలిటీ షో విజయ్ టీవీతో పాటు జియో హాట్‌స్టార్‌లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అక్టోబర్ 5 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సీజన్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కొత్తింట్లో వరుణ సందేశ్ దంపతుల శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి వ్రతం.. ఫోటోలు
photo 2

చిన్న ‘జేజమ్మ’ పెళ్లి పీటలెక్కింది.. అరుంధతి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ దివ్య నగేశ్ వెడ్డింగ్ హైలైట్స్
photo 3

అభయం మసూమ్‌ సదస్సులో మెగా హీరో సాయిదుర్గ తేజ్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 14-21)
photo 5

'కోర్ట్' బ్యూటీ.. దుబాయిలో ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Elon Musks Strong Message To Britain 1
Video_icon

బ్రిటన్‌లో జరిగిన యాంటీ ఇమిగ్రేషన్ ర్యాలీకి ఎలాన్ మస్క్ మద్దతు
Husband Slits Wife Throat For Dowry 2
Video_icon

Hyderabad: అదనపు కట్నం కోసం భార్య గొంతు కోసిన భర్త
Kona Raghupathi Slams Chandrababu Over AP Medical Colleges Privatization 3
Video_icon

Kona Raghupathi: పేదలకు అందించాల్సిన విద్య, వైద్యాన్ని చంద్రబాబు పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు
China On Trump Tariffs We Dont Take Part In Wars 4
Video_icon

ట్రంప్ సుంకాల ప్రకటనకు స్పందనగా మాట్లాడిన చైనా విదేశాంగ మంత్రి
Actress Bhagyashri Borse In Prabhas And Prasanth Varmas Film 5
Video_icon

ప్రభాస్ తో భాగ్యశ్రీ రొమాన్స్ ..!
Advertisement
 