 ముంబయి వీధుల్లో అడుక్కుంటోన్న నటి.. అసలేమైంది? | Bhojpuri Actress Mitali Sharma Found Begging in Mumbai Streets | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Mitali Sharma: ముంబయి వీధుల్లో అడుక్కుంటూ.. ‍అత్యంత దీనస్థితిలో నటి..!

Jun 2 2026 2:43 PM | Updated on Jun 2 2026 3:00 PM

Bhojpuri Actress Mitali Sharma Found Begging in Mumbai Streets

సినీ రంగం అంటేనే రంగుల ప్రపంచం. ఈ రంగంలో క్రేజ్‌తో కావాల్సినంత డబ్బు కూడా వస్తుంది. అయితే ఈ రంగం అందరికీ కలిసిరావడం అనేది చాలా తక్కువే. కొందరు తక్కువ టైమ్‌లో స్టార్‌గా ఎదిగితే.. మరికొందరికీ కొన్ని ఏళ్లు పడుతుంది. కానీ సినిమా వాళ్ల లైఫ్‌ కూడా పూలపాన్పు అనుకుంటే పొరపాటే అవుతుంది. సినిమా ఫీల్డ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి కనుమరుగైన వారు కూడా ఉన్నారు. మరికొందరేతే దారుణ పరిస్థితుల్లో బతుకు వెళ్లదీస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే ముంబయిలో జరిగింది.

ప్రముఖ భోజ్‌పురి నటి మితాలీ శర్మ.. ఎన్నో ఆశలతో ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది. మోడల్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి.. నటిగా ఎదిగింది. కట్ చేస్తే.. ఆమె ప్రస్తుతం ముంబయి వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించింది. సినిమా అవకాశాలు తగ్గడంతో చేసేదేమి లేక జీవన పోరాటం మొదలెట్టింది. ముంబయిలోని లోఖండ్‌వాలా వీధుల్లో అత్యంత దీనస్థితిలో భిక్షాటన చేస్తూ మిథాలీ కనిపించింది.

ఒకప్పుడు తెరపై మెప్పించిన నటిని వీధిలో అలాంటి స్థితిలో చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు. మితాలీకి తన కుటుంబంతో సంబంధాలు క్రమంగా తెగిపోయాయి. పనిలేకపోవడం, మరోవైపు కుటుంబ మద్దతు లేకపోవడంతో ఆమె ఒంటరితనానికి గురైంది. నిరంతర వైఫల్యాలు, తిరస్కరణలు ఆమె మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపినట్లు అర్థమవుతోంది. 

అత్యంత దీనస్థితిలో ఉన్న మితాలీని గుర్తించిన పోలీసులు ఆమెను సంరక్షించారు. పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకువెళ్లిన తర్వాత మిథాలీకి ఆహారం అందించారు. ఆమెకు వెంటనే అవసరమైన వైద్య చికిత్స అందించారు. ఆమె మానసిక పరిస్థితి క్షీణించండ వల్ల.. ప్రస్తుతం ఆమెను ఒక మానసిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మిథాలీ చూస్తుంటే చిత్ర పరిశ్రమలో నటీనటుల పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. గ్లామర్ ప్రపంచం అంటే పైకి కనిపించేది మాత్రమే కాదు.. వెండితెర వెనక జీవితం కూడా చూడాలని అంటున్నారు.
 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో ధగధగా మెరిసిపోతున్న దివ్యభారతి (ఫొటోలు)
photo 2

అల్లు స్నేహా.. మే జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

సింగర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’ (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడలో గ్రాండ్ గా ‘పెద్ది ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

భర్తతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో రష్మిక.. ఇప్పటికీ దాచేస్తోంది!(ఫొటోలు)

Video

View all
Rachamalla Shivaprasad Slams AP Government Over Pension Issue 1
Video_icon

పనికొచ్చే పనులే ప్రజలకు అవసరం పెన్షన్ల సమస్యలపై రాచమల్లు ఫైర్
YS Jagan Wishes Telangana Citizens on Formation Day 2
Video_icon

తెలంగాణ ప్రజలకు YS జగన్ శుభాకాంక్షలు
BIG SHOCK To Pawan Kalyan In Telangana High Court 3
Video_icon

తెలంగాణ హైకోర్టులో, పవన్ కు బిగ్ షాక్
Big Shock To RCB Tim David Suspended for First Match of IPL 2027 4
Video_icon

RCBకి భారీ దెబ్బ టిమ్ డేవిడ్‌పై సస్పెన్షన్!
Devineni Avinash Innovative Protest Over Illegal Water Diversion 5
Video_icon

బురద గుంతలో దేవినేని అవినాష్ నిరసన
Advertisement
 