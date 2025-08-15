 బెల్లంకొండ, అనుపమ హర్రర్‌ సినిమా టీజర్‌ ఎలా ఉంది..? | Bellamkonda Sreenivas Kishkindhapuri Movie Teaser Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బెల్లంకొండ, అనుపమ హర్రర్‌ సినిమా టీజర్‌ ఎలా ఉంది..?

Aug 15 2025 4:23 PM | Updated on Aug 15 2025 4:47 PM

Bellamkonda Sreenivas Kishkindhapuri Movie Teaser Out Now

బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్‌ కొత్త సినిమా ‘కిష్కింధపురి’ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. కౌశిక్‌ పెగల్లపాటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్  హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.  మిస్టరీ అండ్‌ హారర్‌ థ్రిల్లర్‌ మూవీగా ‘కిష్కింధపురి’ రానుంది. ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఇప్పుడు రిలీజైన టీజర్‌ కూడా అంతే స్థాయిలో అలరించేలా ఉంది.

అర్చన సమర్పణలో సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ 12న విడుదల కానుంది. అలాగే బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్‌ హీరోగా ‘హైందవ’ అనే మూవీ రూపొందుతోంది. లుధీర్‌ బైరెడ్డి దర్శకత్వంలో మహేశ్‌ చందు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. నాలుగువందల ఏళ్ల క్రితం నాటి గుడి నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథనం సాగుతుందట. ఈ రెండు సినిమాలు కూడా ఫారెస్ట్‌ ఎపిసోడ్స్‌ నేపథ్యంలోనే కొనసాగనున్నాయని తెలుస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మంచి నిద్ర కోసం..ఏడు చిట్కాలు..!
photo 2

సంతానాన్ని ప్రసాదించే కిట్టయ్య.. తెలుగు నేలపై ఈ ఆలయాల గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

చిరంజీవి బ్లడ్‌ బ్యాంక్‌లో పంద్రాగస్టు వేడుకలు (ఫోటోలు)
photo 4

ఎ‍ర్రకోటపై స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు.. జెండా ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ (ఫొటోలు)
photo 5

సైమా అవార్డ్స్ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన సెలబ్రిటీస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Satish Reddy Slams TDP Attacks On MLC Ramesh Yadav 1
Video_icon

ఇప్పటికీ మా వాళ్లు ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారు
KSR Comment On Chandrababu Government Free Bus Scheme 2
Video_icon

KSR Comment: ఒక్క హామీ..100 కండిషన్లు.. పోయాం మోసం
Police And TDP Leaders Together Killed A Pregnant Woman In Kalyandurg 3
Video_icon

సంచలన ఆడియో.. పోలీసులు, టీడీపీ నేతలే నన్ను చంపేశారు..
Micro Artist Excellent Art A Statue Of Woman Running With National Flag On Pin 4
Video_icon

గుండు పిన్నుపై జాతీయ జెండా
Garam Garam Rajesh Funny Skit On BAR Policy 5
Video_icon

మందు పాటలు పాడుతున్న రాజేషు
Advertisement
 