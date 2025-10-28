 రోడ్డుపై వెళ్తుంటే..బాబాయ్‌ లాంటివాడే అలా వేధించాడు: హీరోయిన్‌ | Ayesha Khan Opens About Experience of Facing Misconduct At Age of 9 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాన్నవాళ్ల స్నేహితుడే నన్ను వేధించాడు.. రోడ్డుపై అలా : హీరోయిన్‌

Oct 28 2025 4:58 PM | Updated on Oct 28 2025 5:07 PM

Ayesha Khan Opens About Experience of Facing Misconduct At Age of 9

సామాన్యులకే కాదు సెలెబ్రెటీలకు కూడా లైంగిక వేధింపులు తప్పడం లేదు. ఇప్పుడు స్టార్హీరోయిన్లుగా రాణిస్తున్నవారిలో చాలా మంది ఒకప్పుడు లైంగిక వేధింపులకు గురైనవారే ఉన్నారు. కొంతమందికి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎదురైతే..మరికొంతమందికి బయట నుంచే ఇలాంటి వేధింపులు వస్తుంటాయి. వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ఉండడం వల్లే ఇప్పుడు ఉన్నత స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. హీరోయిన్అయేషా ఖాన్‌(Ayesha Khan) కూడా చిన్నప్పుడే లైంగిక వేధింపులకు గురైయ్యారట. బాబాయ్లాంటివాడే తనతో అసభ్యకరంగా మాట్లాడి హింసించాడట. ఇప్పటికేసంఘటన గుర్తుకు వస్తే.. కళ్ల వెంట నీళ్లు ఆగవని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది ఆయేషా.

ముంబైకి చెందిన బ్యూటీ..బుల్లితెర నటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. ఇప్పుడు వెండితెరపై రాణిస్తుంది. కసాటి జిందగీ కే అనే సీరియల్లో ఆమె చిన్న పాత్ర పోషించింది. కానీ ఆశించిన స్థాయిలో గుర్తింపు అయితే రాలేదు. హిందీ బిగ్బాస్షో ఆమెను పాపులర్చేసింది. సీజన్‌ 17లో పాల్గొన్న ఆమె..11 వారాల పాటు హౌస్లో ఉండి తనదైన ఆటతీరుతో అందరిని ఆకట్టుకుంది. తర్వాత వరుస అవకాశాలు వచ్చాయి. ముఖచిత్రం సినిమాతో టాలీవుడ్ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తర్వాత గ్యాంగ్స్ఆఫ్గోదావరిలో విశ్వక్సేన్సరసన నటించి, మెప్పించింది. భీమ్బుష్సినిమాతో మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. ప్రస్తుతం బెంగాలీతో పాటు పలు హిందీ చిత్రాల్లోనూ నటిస్తోంది.

సోషల్మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే ఆయేషా.. ఎప్పటికప్పడు తన సినిమా అప్డేట్స్తో పాటు హాట్ఫోటోలను షేర్చేస్తూ తన ఫాలోవర్స్ని అలరిస్తోంది. కొన్నాళ్ల క్రితం ఆమె చానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చిన్నప్పుడు ఎదుర్కొన్న లైంగిక వేధింపుల గురించి చెప్పుకొచ్చింది.

ఒకప్పుడు మాది చాలా పేద కుటుంబం. తినడానికి తిండి కూడా సరిగా ఉండేది కాదు. చిన్న వయసులోనే లైగింక వేధింపులు ఎదుర్కొనాల్సి వచ్చింది. ఓసారి రోడ్డుపై ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే.. మా నాన్న స్నేహితుడు ఒకరు పిలిచారు. నేను ఆయనను బాబాయ్అని పిలిచేదాన్ని. నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రైవేట్పార్ట్స్గురించి అసభ్యకరంగా మాట్లాడాడు. బాబాయ్లాంటివాడు అలా మాట్లాడేసరికి షాకయ్యారు. వెంటనే మళ్లీ నావైపుగా వచ్చి అసభ్యకరమైన సంజ్ఞలు చేశాడు. అప్పుడు నా వయసు 9 ఏళ్లు మాత్రమే. ఆయన ఎందుకు అలా అన్నాడో, ఏం చేయాలో తెలియదు. ఇంటికి వెళ్లి ఏడ్చేశా. ఇప్పటికీ సంఘటన గుర్తుకు వస్తే.. కళ్లల్లోనుంచి నీళ్లు వచ్చేస్తాయిఅని ఆయేషా ఎమోషనల్అయింది. ప్రస్తుతం ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 