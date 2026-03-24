బర్త్‌ డే స్పెషల్‌

అల్లు అర్జున్ హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో భారీ బడ్జెట్తో ఓ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రం కోసం అల్లు అర్జున్ తొలిసారి ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నారని, ఆయన లుక్ సరికొత్తగా ఉంటుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మూవీలో ఇప్పటికే హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనె భాగం కాగా, జాన్వీకపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్, రష్మికా మందన్నా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే వంటి హీరోయిన్లు కూడా నటించనున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ విషయాలపై త్వరలోనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
ఎందుకంటే... ఏప్రిల్ 8న అల్లు అర్జున్ బర్త్ డే. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా టీజర్ను రిలీజ్ చేయాలనే దిశగా అట్లీ అండ్ టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారని సమాచారం. ఈ టీజర్లోనే టైటిల్ కూడా ఉంటుందని టాక్. అంతే కాదు.. అల్లు అర్జున్ , దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్ లోని సినిమా అప్డేట్స్ కూడా ఏప్రిల్ 8న బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిసింది. మరి.. వచ్చేనెల 8న అల్లు అర్జున్ సినిమాల గురించి ఎలాంటి అప్డేట్స్ వస్తాయనే ఆసక్తి ఆయన ఫ్యాన్స్లో నెలకొంది.