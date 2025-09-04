 'ఆల్కహాల్‌' కోసం నరేశ్, సత్య పంచ్‌ డైలాగ్స్‌ (టీజర్‌) | Allari Naresh’s Alcohol Teaser Out – Comedy Punches with Satya Impress Fans | Sakshi
'ఆల్కహాల్‌' కోసం నరేశ్, సత్య పంచ్‌ డైలాగ్స్‌ (టీజర్‌)

Sep 4 2025 11:49 AM | Updated on Sep 4 2025 12:07 PM

Allari Naresh Movie Alcohol Teaser Out Now

టాలీవుడ్‌ హీరో అల్లరి నరేశ్ నటించిన కొత్త సినిమా ఆల్కహాల్టీజర్విడుదలైంది. ఇందులో రుహానీ శర్మ హీరోయిన్గా నటిస్తుంది. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. దర్శకుడు మెహర్‌ తేజ్‌ మంచి కామెడీ టైమింగ్పంచ్లతో చిత్రాన్ని తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన టీజర్లో నరేశ్‌, సత్యల మధ్య వచ్చిన కామెడీ పంచ్లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మూవీలో నిహారిక ఎన్‌ఎమ్‌ కీలకపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 1న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని మేకర్స్ప్రకటించారు.

