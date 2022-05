Adivi Sesh Hit 2 Movie Release Date Locked: నాని నిర్మాతగా విశ్వక్‌ సేన్‌ హీరోగా 2020లో వచ్చిన 'హిట్ .. ది ఫస్టు కేస్' మంచి విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. శైలేష్ కొలను దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు స్వీక్వెల్‌గా హిట్‌ 2ను నిర్మించారు. ఈ సీక్వెల్‌లో అడవి శేష్‌ హీరోగా నటించాడు. ' హిట్ ది సెకండ్ కేస్' అనే టైటిట్‌తో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. ఇటీవల షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్‌ను ఖరారు చేశారు మేకర్స్‌. జూలై 29వ తేదీన ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నట్టు తాజాగా చిత్ర బృందం అధికారిక ప్రకటన ఇస్తూ పోస్టర్‌ను వదిలిలారు.

క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. జాన్ స్టీవర్టు సంగీతాన్ని అందించిన ఈ సినిమాలో మీనాక్షి చౌదరి - కోమలి ప్రసాద్ కథానాయికలుగా అందాల సందడి చేయనున్నారు. భానుచందర్‌, రావు రామేశ్‌, పోసాని కృష్ణ మురళి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇదిలా ఉంటే అడివి శేష్ మరో చిత్రం మేజర్‌ 'మేజర్' మే 27వ తేదీన థియేటర్లకు రానుంది. ఈ మూవీని సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే.

Something DANGEROUS about to unfold in the HIT universe!

Get ready for spine chilling suspense on the 29th of July. #HIT2OnJuly29 #Hit2@NameisNani @KolanuSailesh @PrashantiTipirn #MeenakshiChaudhary @maniDop @Garrybh88 #JohnStewartEduri @ManishaADutt @SVR4446 pic.twitter.com/GfcAdjTj5K

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) May 2, 2022