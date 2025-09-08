 సోషల్‌ మీడియాలో నటి ప్రైవేట్‌ వీడియోలు, ఫోటోలు.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు! | Actress Ranga Sudha Files Police Complaint Over Obscene Social Media Posts | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సోషల్‌ మీడియాలో ప్రైవేట్‌ వీడియోలు, ఫోటోలు.. పోలీసులను ఆశ్రయించిన నటి

Sep 8 2025 11:53 AM | Updated on Sep 8 2025 12:15 PM

Actress Ranga Sudha Files Case On Against Radha Krishna

సినీ నటి రంగ సుధపై సోషల్మీడియాలో అసభ్యకరమైన పోస్టులు వైరల్కావడంతో ఆమె పంజగుట్ట పోలీసులను ఆశ్రయించారు. రాధాకృష్ణ అనే వ్యక్తి తనపై అసభ్యకర పోస్టులు చేస్తున్నాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.  తాము కలసి ఉన్న సమయంలో తీసిన కొన్ని ప్రైవేట్‌ వీడియోలు, ఫొటోలు బయట పెడతానని గతంలోనే రాధాకృష్ణ తనను బెదిరించాడని ఆమె ఫిర్యాదులో తెలిపారు. ప్రస్తుతం కొన్ని ట్విటర్పేజీలతో పాటు రాధకృష్ణ కూడా అసభ్యకర పోస్టులు చేస్తున్నాడని నటి ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించారు

దీంతో పంజగుట్ట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సోషల్మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు షేర్చేసినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. గతంలో రాధకృష్ణతో రంగ సుధ రిలేషన్‌లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇద్దర మధ్య విబేధాలు రావడంతో గతకొంత కాలంగా రంగ సుధ.. రాధకృష్ణకు దూరంగా ఉంటుంది. ఈ కోపంతోనే ఆయన సోషల్‌ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టిస్తున్నట్లు  తెలుస్తోంది. 

మోడల్‌ రంగం నుంచి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన రంగ సుధ.. చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తూ.. మలయాళంలో హీరోయిన్ గా మారింది. తేరి మేరీ అనే మలయాళ సినిమాలో ఆమె సెకండ్ హీరోయిన్ గా నటించింది.  ఈమెకు సోషల్‌ మీడియాలో భారీ ఫ్యాన్‌ బేస్‌ ఉంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 9 లక్షలకు పైగా ఫాలోవర్స్‌  ఉన్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం (ఫొటోలు)
photo 2

#BiggBossTelugu9 : బిగ్‌బాస్ 9 సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)
photo 5

తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్.. భార్యకు సీమంతం (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Conspiracy On Govt Medical Colleges In Andhra Pradesh 1
Video_icon

YS జగన్ తెచ్చిన కొత్త కాలేజీలను ప్రైవేటుపరం చేస్తున్న చంద్రబాబు
Farmers Facing Huge Urea Shortage In AP 2
Video_icon

AP వ్యాప్తంగా తీవ్రస్థాయికి చేరుకున్న యూరియా కష్టాలు
Kakarla Ranganath Vs JC Prabhakar Reddy In Tadipatri 3
Video_icon

తాడిపత్రిలో జేసీకి బిగ్ షాక్

Dara Gopi React on Janasena Leaders Rally 4
Video_icon

కత్తులతో జనసేన ర్యాలీ.. ఇప్పుడు పవన్ ప్రశ్నించరా?
Actress Ranga Sudha Complaint Against Radha Krishna In Panjagutta PS 5
Video_icon

సినీ నటి రంగ సుధపై సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు
Advertisement
 