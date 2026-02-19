 ఏడేళ్లకు నటి గుడ్‌న్యూస్‌.. పొట్టపై మెహందీ డిజైన్‌ | Actress Preetha Pradeep Get Mehendi on her Baby Bump | Sakshi
ఏడేళ్లకు గుడ్‌న్యూస్‌.. నటి బేబీ బంప్‌పై మెహందీ

Feb 19 2026 1:05 PM | Updated on Feb 19 2026 1:11 PM

Actress Preetha Pradeep Get Mehendi on her Baby Bump

మలయాళ నటి ప్రీత ప్రదీప్‌ త్వరలో తల్లి కాబోతోంది. ఇప్పుడు ఆమెకు తొమ్మిది నెలలు. మరికొద్ది రోజుల్లో పండంటి బిడ్డ ఆమె కుటుంబంలో భాగం కానుంది. ఈ క్రమంలో అందంగా ముస్తాబైన ప్రీత తన బేబీ బంప్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసింది. అందులో తన పొట్టపై మెహందీ ఉంది. కమలం పువ్వుపై తల్లి బిడ్డను ఎత్తుకున్నట్లుగా డిజైన్‌ ఉంది. ఈ ఫోటోలు చూసిన అభిమానులు మీకంతా మంచే జరగాలని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

నటిగా
ఇకపోతే ప్రీత- వివేక్‌ పెళ్లి 2019 ఆగస్టు 25న జరిగింది. పెళ్లయిన ఏడేళ్లకు తొలిసారి పేరెంట్స్‌గా ప్రమోషన్‌ పొందబోతున్నారు. కాగా ప్రీత ప్రదీప్‌.. కురుక్కు, సండే హాలీడే, ప్రేమసూత్రం, ఉయరే వంటి పలు సినిమాలు చేసింది. అలాగే బుల్లితెరపై ఓ సీరియల్‌లో నెగెటివ్‌ రోల్‌ పోషించింది. యాంకర్‌, డ్యాన్సర్‌గానూ తను సుపరిచితురాలే! 

 

