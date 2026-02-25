 పెండింగ్‌ కేసులపై దృష్టి సారించాలి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెండింగ్‌ కేసులపై దృష్టి సారించాలి

Feb 25 2026 9:47 AM | Updated on Feb 25 2026 9:47 AM

పెండింగ్‌ కేసులపై దృష్టి సారించాలి

పెండింగ్‌ కేసులపై దృష్టి సారించాలి

● సీపీ అంబర్‌ కిషోర్‌ ఝా

● సీపీ అంబర్‌ కిషోర్‌ ఝా

మంచిర్యాలక్రైం: పెండింగ్‌ కేసులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి నేర విచారణ వేగవంతం చేయాలని రామగుండం పోలీస్‌ క మిషనర్‌ అంబ ర్‌ కిషోర్‌ ఝా అన్నారు. పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ ఆవరణలో మంగళవారం మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాల పోలీస్‌ అధికారులతో జనవరి నెలవారీ నేర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నేర దర్యాప్తులో నాణ్యతను మెరుగుపర్చడంతోపాటు కేసుల పరిష్కార శాతాన్ని పెంచాలని తెలిపారు. ప్రతీ కేసును పారదర్శకంగా తీసుకుని బాధితులకు న్యాయం జరిగే విధంగా పోలీస్‌ అధికారులు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని అన్నారు. ప్రతీ శనివారం కమిషనరేట్‌, పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో కోర్టు కానిస్టేబుల్‌తో కోర్టు సంబంధిత అంశాలపై సమావేశం నిర్వహించి, కేసుల పురోగతిని ఎస్‌హెచ్‌వోలు పరిశీలించాలని తెలిపారు. పదో తరగతి, ఇంటర్‌ ప్రశ్నపత్రాలను పరీక్ష కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లడం, జవాబు పత్రాలను పోలీస్‌స్టేషన్‌లకు తీసుకొచ్చే వరకు భద్రత కల్పించాలని అన్నారు. ఈ సమావేశంలో అదనపు డీసీపీ శ్రీనివాస్‌, ఏసీపీలు ప్రకాష్‌, రమేష్‌, కృష్ణ, రవికుమార్‌, వెంకటేశ్వర్లు, వెంకట రంగారెడ్డి, సీఐలు, ఎస్సైలు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైఎస్‌ జగన్‌ పులివెందుల పర్యటన (ఫోటోలు)
photo 2

బీచ్ ఒడ్డున అలా సరదాగా సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
photo 3

నాని స్టైల్లోనే అతడికి బర్త్‌డే విషెస్ చెప్పిన అక్క (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఒకప్పటి హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

అమెరికాలో విరుచుకుపడుతున్న మంచు తుపాను (ఫొటోలు)

Video

View all
Donald Trump Sensational Comment On India Pakistan War 1
Video_icon

నేను యుద్ధం ఆపకుంటే పాక్ ప్రధాని చనిపోయేవారు: ట్రంప్

Karnataka Police Caught Adulterated Milk In Kuppam 2
Video_icon

కుప్పంలో కల్తీ పాలు.. పట్టుకున్న కర్ణాటక పోలీసులు
Bhumana Counter To CM Chandrababu Comments On His Daughter Wedding 3
Video_icon

నా కూతురు పెళ్లి హిందూ సంప్రదాయంలో జరిగింది.. దానికి సాక్ష్యం మీ బావ బాలకృష్ణ
Garam Garam Rajesh Funny Skit On Wedding Canceled Because Dog Barked 4
Video_icon

కుక్క అరిచిందని పెళ్లి క్యాన్సిల్
Perni Nani Exposed On Pawan Kalyans Cheap Political Strategies 5
Video_icon

రాజకీయాల కోసం నీ భార్యకు గుండు కొట్టించావ్.. నువ్వు ఒక్కసారైనా గుండు కొట్టించుకున్నావా ?
Advertisement
 