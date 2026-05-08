 మంచి మార్కులు సాధించగలిగా | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మంచి మార్కులు సాధించగలిగా

May 8 2026 1:25 PM | Updated on May 8 2026 1:25 PM

మంచి మార్కులు సాధించగలిగా భయం పోయింది పట్టికల విశ్లేషణ బాగుంది

ఉపాధ్యాయుల కృషితో మంచి మార్కులు వస్తాయని అనుకున్నా. పరీక్షలకు రెండు నెలల ముందు ఇచ్చి న సాక్షి మెటీరియల్‌ కటింగ్‌ చేసి తరగతి గదిలో విద్యార్థులందరం చర్చించుకునేవాళ్లం. గణితం, ఫిజిక్స్‌, సోషల్‌ స్టడీస్‌ స్పెషల్‌ మెటీరియల్‌ మాకు మరింత ప్రోత్సాహం లభించింది. సాక్షి మెటీరియల్‌ వల్ల సోషల్‌ స్టడీస్‌లో 96 మార్కులు సాధించా.

– ఉత్కం నవిత,

జెడ్పీహైస్కూల్‌, చింతకుంట

ప్రతి టాపిక్‌ నుంచి పరీక్షల్లో రాయడానికి కష్టతరమైన వాటిని సులభతరమైన రీతిలో నమూనా ప్రశ్నలు విశ్లేషించి అందించారు. తద్వారా ఫిజికల్‌ సైన్స్‌లో ప్రతి ప్రశ్నకూ విభిన్న కోణాల్లో సమాధానం రాసేవిధంగా విద్యార్థులకు దోహదపడింది. విద్యార్థుల్లో సాక్షి మెటీరియల్‌తో భయం పోయింది. పరీక్షల్లో సమయాన్ని సమన్వయం చేసుకునేలా ఉపయోగపడింది. – వంతడుపుల రవికుమార్‌,

ఫిజికల్‌ సైన్స్‌ టీచర్‌, జెడ్పీ హైస్కూల్‌, సిరికొండ

సోషల్‌ సబ్జెక్ట్‌ ఎంత చదివినా పరీక్షల వేళ ఏదో వెలితిగా ఉందని విద్యార్థులు ఆందోళనకు గురవుతుంటారు. తరగతి గదిలో మేం విశ్లేషించి బోధించాం. సాక్షి మెటీరియల్‌లో పట్టికల విశ్లేషణ, మ్యాప్‌ పాయింటింగ్‌ విద్యార్థులకు సలువుగా అర్థమయ్యేలా ఉంది. విద్యార్థులు వ్యాసరూప, లఘు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు సులభంగా రాసేందుకు సహకరించింది.

– ఉశకోల విశ్వనాథం,

సోషల్‌ టీచర్‌, జెడ్పీ హైస్కూల్‌, చింతకుంట

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మరింత గ్లామరస్‌గా మసూద బ్యూటీ బంధవి శ్రీధర్..(ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో టాలీవుడ్ హీరో సందీప్ కిషన్.. స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఏపీలో ఉన్న శ్రీ లలితా దేవి ఆలయం గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

'పతి పత్నీ ఔర్ వో దో' మూవీ ప్రమోషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : పార్క్‌ కి వచ్చే వాళ్ళు ఫలహారాలు వేయడం..(ఫొటోలు)

Video

View all
Sakshi Executive Editor Ismail Briefly Explained On Tamil Nadu Politics 1
Video_icon

గవర్నర్ వేర్ గమ్ తమిళనాడులో పంచతంత్రం
Kamal Haasan & Rajinikanth Reunion Film – Massive Surprise Announcement 2
Video_icon

తమిళ సినిమా చరిత్రలో అత్యధిక బడ్జెట్ నిర్మాణం?
Police Reveal Shocking Details in Yavan Murder Case 3
Video_icon

మా బావ ప్లాన్ .. యువన్ మర్డర్ కేసుపై పోలీసుల షాకింగ్ నిజాలు
KSR Live Show On TVK Vijay Victory 4
Video_icon

సింహం సింగిల్.. ఇటు జగన్.. అటు విజయ్
Tension At Chilkalguda Namalagundu 5
Video_icon

చిలకలగూడలో టెన్షన్ టెన్షన్.. ప్రేమిస్తే చంపేస్తారా

Advertisement
 