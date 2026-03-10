 ఇరాక్‌లో కూలిన అమెరికా సైనిక విమానం.. ఆరుగురూ మృతి | US military confirms deaths of all six crew members in KC 135 crash in Iraq
ఇరాక్‌లో కూలిన అమెరికా సైనిక విమానం.. ఆరుగురూ మృతి

Mar 14 2026 12:29 AM | Updated on Mar 14 2026 12:46 AM

US military confirms deaths of all six crew members in KC 135 crash in Iraq

పశ్చిమ ఇరాక్‌లో యూఎస్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌కు చెందిన KC-135 స్ట్రాటోట్యాంకర్ రీఫ్యూయలింగ్ విమానం కూలిపోయిన సంఘటనలో విమానంలో ఉన్న మొత్తం ఆరుగురు సిబ్బంది మరణించారని యుఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ శుక్రవారం ధ్రువీకరించింది. ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీలో భాగంగా ఈ విమానం రీఫ్యూయలింగ్ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటోంది.

ఈ ప్రమాదంతో ఆపరేషన్‌లో అమెరికా సైనిక మరణాల సంఖ్య కనీసం 13కి చేరుకుంది. ఇందులో ఏడుగురు యుద్ధంలో మరణించగా, మిగిలినవి ఇతర కారణాల వల్ల జరిగాయి. సుమారు 140 మంది సైనికులు గాయపడ్డారని పెంటగాన్ నివేదించింది.

రెండు KC-135 విమానాలు పాల్గొన్న 'ఫ్రెండ్లీ ఎయిర్‌స్పేస్‌' సంఘటనలో ఒకటి కూలిపోయింది. మరొక విమానం సురక్షితంగా ఇజ్రాయెల్‌లో ల్యాండ్ అయింది. ప్రమాదం శత్రు కాల్పులు లేదా స్నేహపూర్వక కాల్పుల వల్ల జరిగిందికాదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఇరాన్ మద్దతుగల ఇరాకీ మిలిటంట్లు విమానాన్ని కాల్చివేశామని పేర్కొన్నప్పటికీ, అమెరికా సైన్యం దానిని తిరస్కరించింది. ఇది మిడ్-ఎయిర్ ఇన్సిడెంట్ లేదా టెక్నికల్ సమస్య వల్ల జరిగి ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

KC-135 స్ట్రాటోట్యాంకర్ యూఎస్ వైమానిక దళంలో దీర్ఘకాల సేవలందిస్తున్న విమానం. బోయింగ్ 707 డిజైన్ ఆధారంగా తయారైన ఇది 60 ఏళ్లకు పైగా సేవలందిస్తోంది. వాయుతలంలోనే ఇంధనం నింపడమే కాకుండా, వైద్య తరలింపు, నిఘా కార్యకలాపాలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణంగా ముగ్గురు సిబ్బంది (పైలట్, కో-పైలట్, బూమ్ ఆపరేటర్) ఉంటారు. అదనపు మిషన్లలో మరిన్ని మంది చేరవచ్చు. పాత విమానాల కారణంగా విశ్వసనీయతపై ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ, KC-46A పెగాసస్‌తో భర్తీ చేసే ప్రక్రియ నెమ్మదిగా సాగుతోంది.

గతంలో KC-135 విమానాలు అనేక ప్రమాదాలకు గురయ్యాయి. 2013లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మద్దతు కార్యకలాపాల్లో కిర్గిజిస్తాన్ నుంచి టేకాఫ్ అయిన విమానం కూలిపోయి ముగ్గురు మరణించారు. 1966లో స్పెయిన్‌లో B-52తో ఢీకొని నలుగురు మరణించారు. ఇప్పుడు జరిగిన ఈ ప్రమాదం ఇరాన్ యుద్ధ నేపథ్యంలో అమెరికా సైనిక ఆపరేషన్లపై మరింత దృష్టిని పెంచింది.దర్యాప్తు తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెల్లడవుతాయని అధికారులు తెలిపారు.

