7 కోట్ల పెంపుడు కుక్కలున్న దేశం ఏదో తెలుసా?

పిల్లలూ! ప్రపంచంలో అత్యధిక పెంపుడు కుక్కలున్న దేశం ఏదో తెలుసా? అదే అమెరికా. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో సుమారు ఏడు కోట్ల పెంపుడు కుక్కలున్నాయి. అంతేకాదు, ఇక్కడ 7.4 కోట్ల పెంపుడు పిల్లులు ఉన్నాయి. ఆ దేశంలో కుక్కలు పిల్లుల పట్ల ప్రేమను చూపించడంలో వారు ఏమాత్రం వెనుకాడరు. అక్కడి పెంపుడు జంతువుల యజమానులు వాటికి ప్రొఫెషనల్ ఫోటోలు తీయిస్తారు. పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. తమ ఇళ్లలో కుక్కలు, పిల్లుల కోసం ప్రత్యేక నివాస స్థలాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని సగానికి పైగా కుటుంబాల ఇళ్లలో కనీసం ఒక కుక్క లేదా ఒక పిల్లి ఉంటుంది.
అమెరికా తర్వాత పెంపుడు జంతువులు అధికంగా ఉన్న దేశంగా చైనా ముందుంది. గత పదేళ్లలో చైనాలో పెంపుడు జంతువుల పరిశ్రమ విపరీతంగా పెరిగింది. 2019లో పెంపుడు జంతువుల పెంపకంలో చైనా కొద్దికాలం యునైటెడ్ స్టేట్స్ను అధిగమించింది.
చైనా జనాభా అమెరికా జనాభా కంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ. పెంపుడు పిల్లులు ఉన్న దేశాల సంఖ్యలో చైనా ప్రపంచంలో రెండవ స్థానంలో ఉంది. చైనా సరిహద్దుల్లో సుమారు 5.3 కోట్ల పెంపుడు పిల్లులు ఉన్నాయి. చైనాతోపాటు బ్రెజిల్లోనూ పెంపుడు జంతువులు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయి.
