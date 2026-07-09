 మళ్లీ రణరంగం!  | Iran Attaks On US Military Bases In Bahrain, Kuwait | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మళ్లీ రణరంగం! 

Jul 9 2026 6:15 AM | Updated on Jul 9 2026 6:15 AM

Iran Attaks On US Military Bases In Bahrain, Kuwait

బహ్రెయిన్, కువైట్‌లో అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్‌ దాడులు  

80కి పైగా ఇరాన్‌ లక్ష్యాలపై దాడి చేశామన్న అమెరికా

దుబాయ్‌: పశ్చిమాసియా మళ్లీ రణరంగంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్‌ సైన్యం బుధవారం తెల్లవారుజామున బహ్రెయిన్, కువైట్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా దాడులకు దిగింది. హార్మూజ్‌ జలసంధిలో నౌకలపై ఇరాన్‌ దాడులు చేసిందంటూ అమెరికా ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే. అందుకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్‌ చమురు విక్రయాలపై ఆంక్షలు విధించింది. లైసెన్స్‌ను రద్దు చేసింది. రాత్రిపూట ఇరాన్‌పై వైమానిక దాడులకు పాల్పడింది. 

హార్మూజ్‌లో సాధారణ పౌరులు ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలపై దాడి చేసి, వాటికి నష్టం కలిగించినందుకు అమెరికా దళాలు ఇరాన్‌పై దాడులు చేశాయని యూఎస్‌ మిలటరీ సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ ప్రకటించింది. ఇరాన్‌ వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు, రాడార్లు, పారామిలిటరీ రివల్యూషనరీ గార్డ్‌ ఉపయోగించే 80కి పైగా చిన్న పడవలతో సహా పలు లక్ష్యాలపై దాడి చేసినట్లు పేర్కొంది. ఇది జరిగిన గంటల వ్యవధిలోనే బహ్రెయిన్, కువైట్‌లపై ఇరాన్‌ విరుచుకుపడింది. 

ఈ దాడుల్లో అమెరికా స్థావరాలకు ఏ మేరకు నష్టం వాటిల్లిందన్నది తెలియరాలేదు. బహ్రెయిన్‌ తన క్షిపణి హెచ్చరిక సైరన్‌ను మోగించింది. సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లాలని ప్రజలకు ప్రభుత్వం సూచించింది. మరోవైపు అమెరికా దుందుడుకు చర్యపై ఇరాన్‌ పార్లమెంట్‌ స్పీకర్‌ మహమ్మద్‌ బాఘర్‌ ఖలీబాఫ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ‘‘బెదిరింపులు, బలవంతపు వసూళ్ల శకం ముగిసింది’’అని ఇరాన్‌ పార్లమెంట్‌ స్పీకర్‌ మహమ్మద్‌ బాఘర్‌ ఖలీబాఫ్‌ ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టుచేశారు. అమెరికా దాడులకు, ఒత్తిల్లకు తలవంచే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పారు.  
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీక్రెట్ గా డైరెక్టర్ ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి ట్రెండింగ్ లో (ఫొటోలు)
photo 2

'లెనిన్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వేడుకగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)
photo 4

'హృదయం మురళి' ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన ప్రీతి ముకుందన్ (ఫొటోలు)
photo 5

చీరకే అందం తీసుకొచ్చిన శ్రుతిహాసన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Clash Between Chandrababu And Madhavi Reddy 1
Video_icon

TDP పార్టీని వీడుతున్న MLA మాధవి రెడ్డి?
Big Question Debate On Chandrababu Negligence Kills Six Lives 2
Video_icon

చూస్తుండగానే ప్రాణాలు గాల్లో.. 6 ప్రాణాలు తీసిన.. 20 గంటల ఆలస్యం
CI Ramulu Naik Wife Shocking Allegations With Proofs 3
Video_icon

కీచక CI రాసలీలలు..పక్కా ఆధారాలతో SPకి ఫిర్యాదు
Worst Records in Team India's History After 3rd T20 Defeat 4
Video_icon

ఒకే ఒక్క ఓటమితో చెత్త రికార్డు లిస్టులో టీమిండియా
YSRCP Leaders And Thopudurthi Family Warns MS Raju 5
Video_icon

లోకేష్ పర్యటన తర్వాతే.. తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి హత్యకు కుట్ర..
Advertisement
 