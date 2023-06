మహిళపై అత్యాచారం.. భారతీయ విద్యార్థికి యూకేలో ఆరేళ్ల జైలు శిక్ష

మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ మహిళను అత్యాచారం చేసిన కేసులో భారతీయ మూలాలున్న యువకునికి ఆరేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది యూకే కోర్టు. గత ఏడాది నైట్‌ క్లబ్‌లో పరిచయమైన ఓ మహిళపై ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడని కోర్టు ఈ తీర్పు ఇచ్చింది.

#INCOURT l A man has been jailed for raping at a woman at a halls of residence in #Cardiff.

CCTV showed Preet Vikal carrying the victim in his arms and later across his shoulders out of the city centre.

1/2 pic.twitter.com/wfYrIggd7o

— South Wales Police Cardiff (@SWPCardiff) June 16, 2023