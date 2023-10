వాషింగ్టన్‌: ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనా మధ్య తీవ్ర యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. పాలస్తీనాకు చెందిన హమాస్‌ మిలిటెంట్లు శనివారం గాజా స్ట్రిప్‌ నుంచి ఇజ్రాయెల్‌పైకి వేలాది రాకెట్లు ప్రయోగించారు. ఆ వెంటనే గాజా గుండా భూ, వాయు, సముద్ర మార్గాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో చొరబడ్డారు. పండుగ వేళ ఆదమరచిన ఇజ్రాయెలీలపైకి ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాల్పులకు, విధ్వంసానికి దిగారు. మిలిటెంట్ల దాడుల్లో దాదాపు 500 మంది మృత్యవాతపడినట్టు తెలుస్తోంది. వందల సంఖ్యలో ప్రజలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రాణాలను అరచేతిలో పట్టుకుని పరుగులు తీశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి.

ఇదిలా ఉండగా.. ఇజ్రాయెల్‌పై హమాస్‌ దాడులను అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఖండించింది. ఈ దాడులను ప్రతిఘటించడంలో ఇజ్రాయెల్‌కి అమెరికా అండగా ఉంటుందని ఆ దేశాధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ తెలిపారు. ఈ సందర్బంగా బైడెన్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘మానవీయ కోణంలో ఇదొక ఘోరమైన విషాదం. నేను ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్‌ నెతన్యాహుతో మాట్లాడాను. ఈ ఉగ్రదాడిని ఎదుర్కొంటున్న దేశ ప్రజల వెంట అమెరికా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చాను. ఈ సమయంలో ఆత్మరక్షణ చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇజ్రాయెల్‌కు పూర్తి హక్కు ఉంది. నా పాలనలో ఇజ్రాయెల్‌ భద్రతకు ఇచ్చే మద్దతు అచంచలమైనది. వారి ప్రజలకు సాయం చేయడంలో, దాడుల్ని ప్రతిఘటించడంలో వెన్నంటే ఉంటాం. ఇజ్రాయెల్‌ శత్రులెవరైనా ఈ దాడుల్ని అడ్డుపెట్టుకొని ప్రయోజనం పొందాలని చూడొద్దు అంటూ హెచ్చరించారు.

"In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world, and to terrorists everywhere, that the United States stands with Israel. We will not fail to have their back" : President Joe Biden.#IsraelUnderAttack #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/bSRlyyXLuH

— Vijesh Kumawat (@Real_Vijesh) October 8, 2023