చైనాతో పెట్టుకోవద్దు.. అమెరికాకు స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

బీజింగ్‌: అమెరికా, చైనా మధ్య మరోసారి మాటల యుద్ధం చోటుచేసుకుంది. తాజాగా అమెరికాకు డ్రాగన్‌ చైనా గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. చైనాను అదుపు చేసేందుకు తైవాన్‌ విషయంలో అమెరికా తలదూర్చడం సరికాదని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇందులో మూడో దేశం జోక్యం చేసుకోవడం తగదని వార్నింగ్‌ ఇచ్చింది.

చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నాం. తైవాన్‌ అంశాన్ని హెగ్సెత్‌ ప్రస్తావించడం కరెక్ట్‌ కాదు. చైనాను అదుపు చేసేందుకు తైవాన్‌ సమస్యను అమెరికా తీసుకురావడం సరికాదు. తైవాన్‌ అంశం చైనా అంతర్గత వ్యవహారం. ఇందులో మూడో దేశం జోక్యం మానుకోవాలి. నిప్పుతో ఆడుకోవద్దంటూ అమెరికాకు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

Chinese Foreign Ministry Spokesperson’s Remarks on US Defense Secretary Pete Hegseth’s Negative Comments on China at the Shangri-La Dialogue Hegseth deliberately ignored the call for peace and development by countries in the region, and instead touted the Cold War mentality of… pic.twitter.com/PaO14RW6kE

ఇక, అంతకుముందు అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ సింగపూర్‌లో జరిగిన అంతర్జాతీయ భద్రతా సదస్సుల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా హెగ్సెత్‌ మాట్లాడుతూ.. భౌగోళిక, సముద్ర వివాదాల పరిష్కారంతో పాటు తైవాన్‌ విషయంలో చైనా ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు. భవిష్యత్తులో ఆ దేశం నుంచి వచ్చే ముప్పును.. ముఖ్యంగా తైవాన్‌పై దాని దూకుడు ప్రదర్శనను ఎదుర్కోవడానికి అమెరికా.. విదేశాల్లో తన రక్షణను బలోపేతం చేస్తోందన్నారు.

MUST-SEE: Pete Hegseth declares the US will not be pushed out or intimidated by China.



"We do not seek conflict with communist China. We will not instigate nor seek to subjugate or humiliate."



"President Trump and the American people have immense respect for the Chinese… pic.twitter.com/l6USFabG66

— Resist the Mainstream (@ResisttheMS) June 1, 2025