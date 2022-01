దక్షిణాఫ్రికా పార్లమెంట్​ భవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

కేప్ టౌన్: దక్షిణాఫ్రికా దేశ పార్లమెంట్‌ భవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో పార్లమెంట్‌ ప్రాంగణంలోని పాత జాతీయ అసెంబ్లీ భవనం పైకప్పు కూలిపోయింది. అయితే ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది చెలరేగిన మంటలను ఆర్పుతున్నారు. మంటల్లో పాత అసెంబ్లీ భవనం పైకప్పు కూలిపోయింని కేప్‌టౌన్‌ మేయర్ కమిటీ సభ్యుడు జీన్ పియర్ స్మిత్ తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదానికి కారణం ఇంకా తెలియరాలేదని దానిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించామని పేర్కొన్నారు.

ఘటనాస్థలిలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ సిరిల్ రమాఫోసా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కొన్ని ముఖ్యమైన పుస్తకాల కాపీలు దెబ్బతిన్నట్లు తెలుస్తోంది. భవనం మొత్తాన్ని దట్టమైన పొగలు కప్పేశాయని, మంటలు ఇంకా అదుపులోకి రాలేదని జీన్‌ పియర్‌ స్మిత్‌ వెల్లడించారు.

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa

"There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse” Jermaine Carelse, of CT fire servicepic.twitter.com/LZTNH0Dzmu

