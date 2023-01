వాషింగ్టన్‌: అమెరికా కాంగ్రెస్‌(పార్లమెంట్‌)లోని ప్రతినిధుల సభ నూతన స్పీకర్‌ ఎన్నికపై ఇంకా అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. ప్రతిపక్ష రిపబ్లికన్‌ పార్టీ అభ్యర్థి కెవిన్‌ మెక్‌కార్తీని మూడోరోజు సైతం అదృష్టం పలకరించలేదు. స్పీకర్‌ను ఎన్నుకోవడానికి ఆ పార్టీ నేతలు మూడు రోజులుగా తంటాలు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు, రిపబ్లికన్‌ నేత డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తెరపైకి వచ్చి నవ్వులపాలయ్యారు. స్పీకర్‌ పదవి పోటీకి ఆయన పేరును నామినేట్‌ చేయగా.. కేవలం ఒకే ఒక్క ఓటు రావడం గమనార్హం. మొత్తం 430 మంది సభ్యులన్న ప్రతినిధుల సభలో ఒక్కటే ఓటు వచ్చినట్లు ప్రకటించగా సభలోని సభ్యులంతా పగలబడి నవ్వారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది.

"The honorable Donald J Trump of Florida has received one [vote]"

*members start laughing* pic.twitter.com/B0q8nknZEP

— Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2023