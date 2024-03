కేప్‌టౌన్‌: సౌత్‌ఆఫ్రికాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఉత్తర ప్రావిన్స్‌ లింపొపోలోని మమట్లకల సమీపంలో గురువారం(మార్చి 28) రాత్రి జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 45 మంది చనిపోయారని దేశ రవాణాశాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ఉన్నవారిలో ఒక్కరు తప్ప అందరూ మృతి చెందినట్లు ప్రకటించింది.

బ్రిడ్జి మీద నుంచి వెళుతుండగా బస్సుపై డ్రైవర్‌ పట్టు కోల్పోయాడు. దీంతో తొలుత బ్రిడ్జి రెయిలింగ్‌ను ఢీకొట్టిన బస్సు పై నుంచి కింద పడిపోయింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 46 మంది ప్రయాణిస్తుండగా వీరిలో 8 ఏళ్ల వయసున్న ఒక్క చిన్నారి మాత్రం తీవ్ర గాయాలతో బయటపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.

#BREAKING : Bus Accident Kills 45 In South Africa

At least 45 people were killed as a result of a bus accident, South Africa's Department of Transportation said.

An 8-year-old girl is reportedly the only survivor.

The crash occurred near Mamatlakala in the northern province of… pic.twitter.com/15tGAbdAM0

