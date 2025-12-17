 ఆమెకు 39, అతనికి 47 : ప్రియురాలితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వీడియో వైరల్‌ | Bettina Anderson Engaged To eldest son of US President Donald Trump | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆమెకు 39, అతనికి 47 : ప్రియురాలితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వీడియో వైరల్‌

Dec 17 2025 1:03 PM | Updated on Dec 17 2025 1:08 PM

Bettina Anderson Engaged To eldest son of US President Donald Trump

వాషింగ్టన్‌ : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ తన అభిమానులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పారు. తన ప్రియురాలు, మోడల్, సామాజికవేత్త అయిన బెట్టినా ఆండర్సన్‌తో వైట్‌హౌస్ హాలిడే పార్టీలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. 

ఈవిషయాన్ని వైట్‌హౌస్‌లో నిర్వహించిన ప్రీ-క్రిస్మస్ వేడుకల సందర్భంగా ట్రంప్ జూనియర్  తెలియజేశారు. ఇప్పటికే రెండు సార్లు నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈయనకు ఇది మూడో నిశ్చితార్థం కావడం గమనార్హం. వేడుకలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌తో పాటు అనేక మంది ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు పాల్గొన్నారు.

తనకు ఎస్‌ చెప్పిన ప్రియురాలికి 47 ఏళ్ల  జూ. ట్రంప్‌ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మరోవైపు ఇది అత్యంత మరపురాని వారాంతం. జీవిత ప్రేమను వివాహం చేసుకోబోతున్నాను. నేను ప్రపంచంలోనే అత్యంత అదృష్టవంతురాలిని, ధన్యవాదాలు,” అంటూ  39 ఏళ్ల  బెట్టీ తన సంతోషాన్ని ప్రకటించారు. 

బెట్టినా ఆండర్సన్ ఎవరు?
బెట్టినా ఆండర్సన్ దాతృత్వవేత్తలు హ్యారీ లాయ్ ఆండర్సన్ జూనియర్, ఇంగర్ ఆండర్సన్ కుమార్తె. ఆమె పామ్ బీచ్  సామాజిక మరియు దాతృత్వ వర్గాలలో బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె ఆడ్రీ గ్రస్ స్థాపించిన హోప్ ఫర్ డిప్రెషన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్‌కు న్యాయవాది. ఫ్లోరిడాకు చెందిన పరిరక్షణ చొరవ ప్రాజెక్ట్ పారడైజ్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాగే పామ్ బీచ్ కౌంటీ  అక్షరాస్యత కూటమితో క్రమం తప్పకుండా స్వచ్ఛందంగా పాల్గొంటుంది.

ఈ జంట దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు కలిసి ఉన్నారని సమాచారం. గత నెలలో జరిగిన  వ్యాపారవేత్త కుమార్తో వివాహానికి హాజరై ఉదయపూర్‌లో సందడి  చేశారు.


ట్రంప్ జూనియర్ గతంలో వెనెస్సా ట్రంప్‌ను వివాహం చేసుకున్నాడు. 12 ఏళ్ల తరువాత 2018లో వారి విడాకులు తీసుకున్నారు. వీరికి. ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు

ఈ తర్వాత, ట్రంప్ జూనియర్ 2018లో మాజీ ఫాక్స్ న్యూస్ హోస్ట్ కింబర్లీ గిల్‌ఫోయిల్‌తో డేటింగ్ ప్రారంభించాడు. 020లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. కానీ పెళ్లి దాకా రాలేదు. అయితే వారి సంబంధం 2024 చివరిలో ముగిసింది.  2024లో  ఆండర్సన్‌,  జూ. ట్రంప్‌ బంధం వెలుగులోకి వచ్చింది.

 

 ">  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హ్యాపీ బర్త్ డే మై హార్ట్‌బీట్.. భర్తకు జెనీలియా విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 2

వంతారలో మెస్సీ.. వన్య ప్రాణులతో సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో ఆలిండియా పోలీస్ బ్యాండ్ పోటీలు (చిత్రాలు)
photo 4

తిరుమలలో నటి స్వాతి దీక్షిత్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

భార్యతో కలిసి నిర్మాత దిల్ రాజు ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Margani Bharath About Koti Santhakala Praja Udyamam 1
Video_icon

Bharath : బాబు వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా కోటి సంతకాల ప్రజా ఉద్యమం
Gummanur Jayaram Brother Commission From TDP MP Lakshminarayana 2
Video_icon

గుమ్మనూరు గూండాగిరి.. చేతగాక చేతులెత్తేసిన చంద్రబాబు
Non-Veg And Wine Bottles At Bhudevi Complex Tirupati 3
Video_icon

శ్రీవారి సన్నిధిలో ఘోర అపచారం
AP Farmers Fire On Union Minister Pemmasani Chandra Sekhar 4
Video_icon

ఇంత పొగరా.. ఫోన్ మొగొద్దు.. యూట్యూబ్ చూడొద్దు.. రైతులపై పెమ్మసాని ఆగ్రహం
Eenadu Fake Post On Supreme Court Verdict In Raghu Rama Krishna Raju Case 5
Video_icon

సుప్రీం తీర్పునే మార్చేసిన ఈనాడు..
Advertisement
 