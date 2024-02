అమెరికన్ సింగర్ టేలర్ స్విఫ్ట్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. తాజాగా 2024 గ్రామీ అవార్డుల్లో మరోసారి తన సత్తా చాటింది.వరుసగా నాలుగో సారి బెస్ట్ ఆల్బ‌మ్ ఆఫ్ ద ఇయ‌ర్ అవార్డును గెల్చుకుంది. మిడ్‌నైట్స్ ఆల్బ‌మ్‌కు గాను ఈ అవార్డు దక్కింది. వరుసగా నాలుగు అవార్డును దక్కించుకున్న తొలి మహిళా సింగర్‌ 66 ఏళ్ల గ్రామీ అవార్డు చ‌రిత్ర‌లోనే ఇది రికార్డు.

ఇది తన జీవితంలో గొప్ప క్షణాలన్ని టేలర్‌ ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. అంతేకాదు

"ది టార్చర్డ్ పోయెట్స్ డిపార్ట్‌మెంట్" అనే కొత్త ఆల్బమ్‌ను కూడా ఏప్రిల్ 19వ రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించి అందర్నీ సర్‌ప్రైజ్‌ చేసింది.



Taylor Swift just took the album of the year trophy from Celine Dion without batting an eye and/or acknowledging that a legendary 🐐 was handing her the award. So cringey for my soul 🫠 pic.twitter.com/J7LggDVQD8

— eazy e (@estefs) February 5, 2024