ఈ జీవుల గురించి తెలిస్తే.. ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..!

అవునా!
పిల్లలూ! సాధారణంగా జీవులన్నింటికీ కళ్ళు, చెవులు, గుండె, రక్తం వంటివి ఉంటాయని మనకు తెలుసు. కానీ, వీటికి భిన్నంగా ఉండే కొన్ని జీవుల గురించి తెలిస్తే మీరు ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే!
- నోరు ఉంటే పళ్ళు ఉండటం సహజం, కానీ తాబేలుకు పళ్ళు అస్సలు ఉండవు.
- మనల్ని ఎంతగానో భయపెట్టే పాములకు బాహ్య చెవులు ఉండవు.
- రైతు బంధువుగా పేరొందిన వానపాముకు కళ్ళు ఉండవు.
- రోజంతా కష్టపడే చీమలకు నోటిలో నాలుక ఉండదు.
- సాధారణంగా రక్తం ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది, కానీ మన ఇళ్లలో తిరిగే బొద్దింకలకు తెల్లటి రక్తం ఉంటుంది.
- సముద్ర గర్భంలో ఉండే అక్టోపస్ శరీరంలో ఒక్క ఎముక కూడా ఉండదు.
- సముద్రంలో కనిపించే అందమైన జెల్లీఫిష్లకు అటు తల గానీ, ఇటు గుండె గానీ ఉండవు.
- అత్యధికంగా 32 మెదళ్లు (మెదడు లాంటి నరాల కణాల కేంద్రాలు) ఉండే జీవి ‘జెలగ’.