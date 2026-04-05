అదే గ్లామర్ డిసైడర్!

సహజమైన అందం, కంఫర్ట్ ఫ్యాషన్ తోనే గ్లామర్కి కొత్త నిర్వచనం ఇస్తూ, తనదైన గ్రేస్తో ప్రతి లుక్ను ప్రత్యేకంగా మలుస్తోంది నటి రుక్మిణి వసంత్. ఇందుకోసం ఆమె పాటించే ఫ్యాషన్ టిప్స్ ఇప్పుడు మీకోసం...
లెహంగా.. స్టయిలింగ్: రుతుజ స్టయిల్స్
జ్యూలరీ బ్రాండ్: కుందన్కలీ జ్యూలరీ
ధర: డిజైన్ నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
సింప్లిసిటీనే నా సూపర్పవర్. హెవీ మేకప్ కంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చే మెరుపు అసలైన గ్లామర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇక ఫ్యాషన్లో నాకు హెరిటేజ్ టచ్ను మోడ్రన్ గా క్యారీ చేయడం ఇష్టం. – రుక్మిణి వసంత్.
రంగురంగుల హారం!
ఏ డ్రెస్లోకైనా ఇట్టే మ్యాచ్ అయ్యే ఆల్–ఇన్ –వన్ హారం కావాలా? అయితే ఈ మల్టీ కలర్డ్ నెక్పీస్ మీ వార్డ్రోబ్లో ఉండాల్సిందే! మెడపై ఒక్కసారి రంగుల హరివిల్లు విరిసినట్టే అనిపిస్తుంది. ఒక్క రంగులోనే కాదు, ఎన్నో రంగులు కలిసిన ఈ హారం ఏ ఔట్ఫిట్కైనా ఈజీగా మ్యాచ్ అవుతుంది. అయితే, ఈ హారం వేసుకుంటే ఇయర్రింగ్స్ సింపుల్గా ఉండాలి. లేకపోతే మీ లుక్ కంటే జ్యూలరీ మీపై ఓవర్టేక్ చేస్తుంది! అలాగే, నెక్లైన్ సింపుల్గా ఉంటేనే ఈ హారం ఫుల్గా షైన్ అవుతుంది. హై నెక్తో అయితే అది కొంచెం ‘హైడ్ అండ్ సీక్’ ఆడేస్తుంది, కాబట్టి అప్పుడు దీనిని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది.
హెయిర్ ఓపెన్ గా కంటే, బన్ లేదా జడగా కట్టుకుంటే ఈ హారం క్లియర్గా హైలైట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఫొటోలలో కూడా ఫుల్ మెరుపే మీదే! చేతిలో పెద్దగా ఆభరణాలు పెట్టకపోయినా పర్లేదు; ఒక్క ఈ రంగురంగుల హారం చాలు మీ మొత్తం లుక్ని హైలైట్ చేసేస్తుంది. మార్కెట్లో సింపుల్ నుంచి గ్రాండ్ వరకు ఎన్నో డిజైన్లలో అందుబాటులో ఉండటంతో, ప్రతి స్టయిల్ ఒక పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ దొరుకుతుంది.