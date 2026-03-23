నాయకుడిలా ఆలోచించడం ఎలా..?

చాలామంది నాయకత్వం అంటే ఒక పదవి (Position) లేదా పదిమంది మీద అధికారం చలాయించడం అనుకుంటారు. కానీ సైకాలజీ ప్రకారం, లీడర్షిప్ అనేది ఒక 'మైండ్సెట్'.
మీరు ఒక టీమ్ కి హెడ్ అయినా కాకపోయినా, మీ ఆలోచనా విధానం ఒక నాయకుడిలా ఉంటే.. ప్రపంచం మిమ్మల్ని అనుసరించడం మొదలుపెడుతుంది.
నాయకత్వం అంటే దారి చూపించడం కాదు, ఆ దారిలో అందరినీ నడిపించడం. ఒక నాయకుడి వ్యక్తిత్వం సాధారణ వ్యక్తుల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. వారు సమస్యను చూసే విధానం, మనుషులను అర్థం చేసుకునే తీరు వారిని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. నాయకుడిలా ఆలోచించడానికి కావలసిన సైకలాజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇక్కడ ఉంది.
బాధ్యత (Extreme Ownership)
సాధారణ వ్యక్తి తప్పు జరిగితే ఇతరులను వేలెత్తి చూపుతాడు (Blame game). కానీ ఒక నాయకుడు 'Extreme Ownership' తీసుకుంటాడు.
"పని జరగలేదా? అది నా బాధ్యత. నా టీమ్కి నేను సరిగ్గా వివరించలేకపోయాను"అని చెప్తాడు.
ఎప్పుడైతే మీరు బాధ్యత తీసుకుంటారో, అప్పుడే మీకు ఆ సమస్యను పరిష్కరించే 'అధికారం' (Power) లభిస్తుంది. బాధ్యత తీసుకోని వ్యక్తి ఎప్పటికీ నాయకుడు కాలేడు.
విజన్ vs ఎగ్జిక్యూషన్ (Vision vs Execution)
నాయకుడు ఎప్పుడూ రెండు కళ్లతో చూస్తాడు. ఒక కన్ను భవిష్యత్తు మీద (Vision) ఉంటుంది. వచ్చే ఐదేళ్లలో మనం ఎక్కడ ఉండాలి? మన లక్ష్యం ఏంటి? అని ఆలోచిస్తుంది. మరో కన్ను ప్రస్తుత పని మీద (Execution) ఉంటుంది. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి ఈ రోజు మనం చేయాల్సిన చిన్న పని ఏంటి? అని ఆలోచిస్తుంది. కేవలం కలలు కనేవాడు 'ఉత్తమ ఆలోచనాపరుడు' అవుతాడు, కానీ ఆ కలలను నిజం చేసేవాడే 'నాయకుడు' అవుతాడు.
ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ (Emotional Stability)
యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు సైన్యం ఎప్పుడూ సేనాపతి ముఖం వైపు చూస్తుంది. సేనాపతి కళ్ళలో భయం ఉంటే సైన్యం ఓడిపోతుంది. అలాగే, ఆఫీసులోనో, ఇంట్లోనో సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంత 'ప్రశాంతంగా' ఉన్నారనేదే మీ నాయకత్వ లక్షణం.
మీ నియంత్రణలో లేని వాటి గురించి ఆందోళన చెందకుండా, మీరు చేయగలిగిన దానిపై దృష్టి పెట్టడమే Stoicism.
నాయకత్వ లక్షణాలను బిల్డ్ చేయడం
Genius Matrix Hub ఫిలాసఫీ ప్రకారం, మీలోని లీడర్ని మేల్కొలిపే విధానం.
Step 1: అనుసరించే తత్వాన్ని బ్రేక్ చేయండి
"ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారు" అని ఎదురుచూసే మనస్తత్వాన్ని 'Break' చేయండి. ఎవరూ రాకపోయినా, నేను మొదలుపెడతాను అనే చొరవ తీసుకోండి. నాయకుడు ఎప్పుడూ మొదటి అడుగు వేస్తాడు.
Step 2: పీపుల్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి
నాయకత్వం అంటే మనుషులతో పని చేయించడం. ఎదుటివారిలోని ప్రతిభను గుర్తించి, వారిని ప్రోత్సహించడం నేర్చుకోండి. మీ గెలుపు కంటే మీ టీమ్ గెలుపు ముఖ్యం అని భావించినప్పుడే మీరు ఒక నాయకుడిగా ఎదుగుతారు. సహానుభూతి (Empathy) మీ అతిపెద్ద ఆయుధం.
Step 3: లెగసీ మేకింగ్
మీరు లేకపోయినా మీ సిస్టమ్ నడవాలి. మీరు నేర్చుకున్నది పదిమందికి నేర్పించి, మరో పదిమంది నాయకులను తయారు చేయడమే 'Beyond' స్టేజ్. నిజమైన నాయకుడు అనుచరులను కాదు, మరో నాయకులను తయారు చేస్తాడు.
మీలో నాయకుడు ఉన్నాడా?
ఈ రోజు మీరు ఒక చిన్న విశ్లేషణ చేయండి:
సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు పరిష్కారం గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? లేక ఎవరిని నిందించాలి అని చూస్తున్నారా?
మీరు చేసే పని వల్ల కనీసం ఒక్కరికైనా ఉపయోగం ఉందా?
మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఇతరులలో నమ్మకాన్ని నింపుతున్నారా?
నాయకత్వం ఒక ఎంపిక!
బ్రో, నాయకత్వం అనేది పుట్టుకతో వచ్చేది కాదు, అది మీరు తీసుకునే 'నిర్ణయం'. మీరు మీ జీవితానికి నాయకుడిగా మారిన రోజే, ప్రపంచానికి నాయకుడిగా మారే ప్రయాణం మొదలవుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వమే మీ అధికారం.
"A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." (జాన్ సి. మాక్స్వెల్).