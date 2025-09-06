 ఏడేళ్లకే ఆపరేషన్‌ చేసిన వండ‌ర్‌ కిడ్‌! | Meet Akrit Pran Jaswal Who Became World's Youngest Surgeon At Age 7 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Akrit Pran Jaswal: ఏడేళ్లకే ఆపరేషన్‌ చేసిన బాలమేధావి

Sep 6 2025 3:44 PM | Updated on Sep 6 2025 3:54 PM

Meet Akrit Pran Jaswal Who Became World's Youngest Surgeon At Age 7

చిన్నపిల్లలు ఆసుపత్రికి వెళ్లాలంటే భయపడతారు. అక్కడ డాక్టర్‌ తమకు ఇంజెక్షన్‌ ఇస్తాడేమోనని వణికిపోతారు. మందులు మింగాల్సి వస్తుందని, చేదుగా ఉంటాయని అనుకుంటారు. అయితే ఏడేళ్ల వయసులో డాక్టర్‌గా మారి ఆపరేషన్‌ చేసిన బాలుడి గురించి మీకు తెలుసా? అతనే అక్రిత్‌ ప్రాణ్‌ జస్వాల్‌.

హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని నూర్పూర్‌ అనే చిన్న పట్టణంలో పుట్టాడు అక్రిత్‌. చిన్న వయస్సు నుండే అతనిలో అసాధారణ ప్రతిభ ఉందని తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు. ఇతర చిన్నారుల కంటే వేగంగా అన్ని అంశాలను నేర్చుకునేవాడు. రెండేళ్ల వయసులోనే పూర్తిగా చదవడం, రాయడం ప్రారంభించాడు. ఐదేళ్ల వయసులో రావాల్సిన సామర్థ్యం రెండేళ్లకే అతనికి సాధ్యమవడం విశేషం. అనంతరం ఆంగ్ల సాహిత్యం, గణితం (Mathematics) వంటి అంశాలను సాధనం చేయడం ప్రారంభించాడు. ఐదేళ్లకే ఇంగ్లీష్‌ క్లాసిక్‌ పుస్తకాలను చదివాడు.

ఏడేళ్ల వయసులో అక్రిత్‌ ప్రాణ్‌ జస్వాల్‌ (Akrit Pran Jaswal) కీలకమైన విజయం సాధించాడు. అది ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. 8 ఏళ్ల బాలిక చేతులపై కాలిన గాయాలతో ఇబ్బంది పడుతుండగా అతను విజయవంతంగా  ఆపరేషన్‌ చేశాడు. అప్పటికే అతను వైద్యరంగానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు బాగా చదివి ఉండటం చేత ఆ క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సను ధైర్యంగా పూర్తి చేశాడు. వైద్యులు అతని ప్రతిభ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

చ‌ద‌వండి: ఏం చేశావ్‌ పెద్దాయ‌నా.. నీకు సెల్యూట్‌!

ఆ బాలిక గాయాల నుంచి కోలుకోవడంతో అక్రిత్‌ పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగింది. విజయవంతమైన ఆపరేషన్‌ (Surgery) చేసిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. అనేక ఛానెళ్లు అతని ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాయి. అలా అతని గురించి ప్రపంచానికి తెలిసింది. స్కూల్‌ చదువు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ప్రస్తుతం అక్రిత్‌ ఐఐటీ కాన్పూర్‌లో చేరాడు. అక్కడ కూడా ప్రతిభ చాటుతూ అందరి ప్రశంసలూ పొందుతున్నాడు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వెళ్లి రావయ్యా.. బొజ్జ గణపయ్య.. హైదరాబాద్‌లో కోలాహలంగా నిమజ్జనాలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్ గణనాథునికి ఘన వీడ్కోలు (ఫోటోలు)
photo 3

అల్లరి నరేష్ కొత్త సినిమా.. క్లాప్‌ కొట్టిన నాగ చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్రలో కిక్కిరిసిన జనం (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లి తర్వాత కీర్తి సురేశ్‌ తొలి ఓనమ్‌ సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Siva Reddy Live Mimicry Performance 1
Video_icon

అన్నగారి వాయిస్ తో లైవ్ లో అదరగొట్టిన శివారెడ్డి
TG DSP Reviews Real Time Monitoring at Control Room 2
Video_icon

ఎప్పటికి అప్పుడు నిమజ్జనం కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో పర్యవేక్షణ
Perni Kittu Satirical Comments On Chandrababu Over AP Urea Shortage 3
Video_icon

యూరియా వేస్తే క్యాన్సర్ వస్తుందట.. బాబుపై పేర్ని కిట్టు సెటైర్లే సెటైర్లు
Ganesh Procession At Charminar 4
Video_icon

Charminar: ఘనంగా గణేష్ శోభాయాత్ర
Sajjala Ramakrishna Reddy Fire On Chandrababu 5
Video_icon

నీ ఉచిత సలహాలు ఎవడికి కావాలి.. బాబుపై సజ్జల ఫైర్
Advertisement
 